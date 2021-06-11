С заботой о сотрудниках «ЕвроХим-ВолгаКалий» оказывает всестороннюю поддержку своим работникам

Фото: Ирина СИМОНОВА

Социальная программа - важное направление деятельности «ЕвроХим-ВолгаКалия» - дочернего предприятия российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который реализует в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. В число первоочередных приоритетов компании входит не только успешное завершение строительства комбината, но и создание достойных условий труда, повышение уровня благополучия работников, чёткие социальные гарантии.

Чтобы предприятие работало как единый механизм, необходимо наладить диалог и обмен опытом между подразделениями и руководством. Для этого было решено организовать ежемесячные встречи с юбилярами комбината. Тем самым это еще и отличная возможность напрямую сообщать руководству о результатах своей деятельности, текущих проектах, обсудить планы на будущее и решить возникшие вопросы. На таких мероприятиях в тесном кругу руководители могут быстро реагировать на просьбы рабочих.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На этот раз на традиционной встрече исполнительного директора Гремячинского горно-обогатительного комбината Евгения Сахарова с юбилярами комбината главной темой обсуждения стало предоставление санаторно-курортного лечения в период реабилитации после COVID-19. И, хотя в канун отпусков многие уже начали планировать, куда поедут отдыхать, тема коронавируса также остается острой.

Председатель профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» Виктор Глущенко напомнил всем присутствующим о необходимости вакцинации, чтобы уберечь не только себя, но и своих близких от коварной инфекции. А тем, кто уже перенес болезнь, председатель сообщил, что предприятие обеспечивает возможность вместе с семьей отдохнуть и поправить здоровье в пансионате «Химик» на черноморском побережье.

После обсуждения актуальных для коллектива вопросов, исполнительный директор Евгений Сахаров поздравил юбиляров и вручил им благодарности от предприятия.