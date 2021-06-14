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Происшествия14 июня 2021 21:14

Оно само выстрелило: в Волгограде ружье убило одного охотника и ранило другого

По факту гибели 43-летнего охотника и ранения его товарища СКР проводит проверку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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По словам очевидца, ружье в руках мужчины выстрелило случайно.

По словам очевидца, ружье в руках мужчины выстрелило случайно.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Трагедия случилась вечером 14 июня в одном из лесов Волгоградской области неподалеку от хутора Авилов Иловлинского района, куда отправились на охоту на косулю трое мужчин. Один из охотников умудрился подстрелить друга и убить себя. По предварительным данным, ружье выстрелило случайно, когда приятели добивали раненого зверя. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону, по данному факту организована доследственная проверка.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана соответствующая оценка законности пребывания мужчин с оружием в лесу с учетом действующих запретов на охоту, - сообщила представитель СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова.

По словам мужчины, который был на охоте вместе с подстреленными охотниками и стал очевидцем трагической развязки, товарищам удалось подстрелить зверя. Когда косулю начали добивать, находившее в руках одного из них ружье выстрелило. Один охотник получил ранение в руку, а 43-летний владелец оружия скончался на месте. Свидетель оказал товарищу первую помощь и позвонил в полицию.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

На месте ЧП работают следователи. Фото: СКР

На месте ЧП работают следователи. Фото: СКР

ЧППроисшествия: ЧП