Чем спасаются от мошки в Волгограде

Москитная сетка есть практически у каждого волгоградского дачника. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград уже пятый день переживает нашествие мошки. На улицах города люди приплясывают, отчаянно машут руками, отмахиваясь от туч зловредных насекомых, в воздухе витают запахи ванили и гвоздики. В ход идет все: масла, спреи, москитные сетки и даже керосин и медицинские маски, которые еще неделю назад волгоградцы надевали неохотно. В аптеках масса желающих приобрести средства для спасения от мошки. «КП-Волгоград» спросила у жителей города, чем защититься от мошки, и какое средство самое эффективное, испытали на себе и в итоге составили ТОП-5 средств от мошки. Ведь терпеть нашествие гнуса придется еще долго.

1. Ваниль: порошок и масло

Самым эффективным средством от мошки жители Волгограда считают ваниль. Это может быть и кондитерская ваниль, разведенная с водой или добавленная в крем, и эфирное масло ванили, которое продается в аптеках. Запах ванили – приятный, помогает она от мошки хорошо, противопоказаний почти нет. Пройдя несколько аптек в одном микрорайоне, масла ванили в наличии мы не нашли, поэтому решили заказать его через сайт аптечной сети. Флакон объемом 10 миллилитров стоит около 80 рублей, 45 миллилитров – от 118 до 170 рублей.

2. Гвоздика: масло

Яркий запах гвоздики тоже очень не нравится мошке, но и не всем людям по нраву, особенно в том количестве, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых. Волгоградцы предлагают нанести несколько капель масла гвоздики на руки, ноги, шею, волосы. Если вам не хочется весь день благоухать гвоздикой, можно смочить им бумажную салфетку. Еще один способ отвести мошку от лица – обмахиваться промасленным веером. Кто-то разводит масло гвоздики в воде и разбрызгивает на одежду из пульверизатора (лично мы не пробовали).

- Гвоздику точечно наношу. Немного помогает. Но замечу, что гвоздика очень эффективна от комаров, - делится волгоградка Галина Шумаева.

3. Рефтамид

Аэрозоль «Рефтамид» тоже пользуется у волгоградцев популярностью, он действительно спасает от мошки – проверено. Вот только лицо не защищает. Встречается этот репеллент и в аптеках, и в супермаркетах. Стоимость флакона в зависимости от вида 150 – 350 рублей.

4. Москитная сетка или накомарник

Дачники, которым даже мошка не должна помешать работать в огороде, предпочитают использовать москитные сетки. Купить накомарник или шляпу с сеткой в магазине экипировки для охотников и рыболовов можно за 150 – 350 рублей. За полторы тысячи это будет уже костюм, защищающий все тело. Правда, волгоградцы, которые спасаются от мошки при помощи сетки, говорят, что насекомых в этом году так много, что она то и дело просачивается через ячейки. В этом случае на саму сетку советуют нанести масло или тот же «Рефтамид».

5. Антикомарин и эфирные масла

В последнее время появился в аптеках спрей «Антикомарин», его эффективность жители Волгограда тоже успели оценить. По сути, это комбинация эфирных масел. В аптеках встречается сочетание лемонграсса, эвкалипта и мяты, а также гвоздики, ванили и корицы. В наличии в ближайших аптеках мы «Антикомарин» не нашли, но можно было сделать заказ через сайт. Цена флакона объемом 50 миллилитров – от 120 до 170 рублей.

Какие еще средства защитят от мошки

Также в аптеках Волгограда нам предложили приобрести для спасения от мошки жидкий бальзам «Звездочка» по цене 158 – 200 рублей за флакончик на 5 мл. В его состав тоже входит масло гвоздики. Проверено – от мошки защитит, но запах, прямо скажем, на любителя.

Еще среди эффективных средств от мошки в Волгограде советуют масла с резким запахом, например, можжевельника, сосны, корицы, апельсина, герани, жасмина. Последнее – гораздо дороже прочих, мы не стали испытывать. А вот можжевельник, корица и апельсин действуют, но весьма недолго. В сочетании с медицинской маской, защищающий от мошки рот и нос, вы не будете отмахиваться от насекомых в течение максимум 20 - 30 минут.

- Мы надеваем шапочки, а поля брызгаем керосином, - делится своим способом спасения от мошки волгоградка Галина Немцова.

Этот способ мы даже испытывать не стали. Во-первых, запах, во-вторых, керосин в ближайшей аптеке или супермаркете не найти.