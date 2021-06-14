Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 июня: 90 заболевших и 6 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 14 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние пару недель в Волгоградской области резко возросло число умерших от коронавируса: показатели достигали рекордной статистики – до 10 летальных случаев за сутки. Сегодня, 14 июня, в регионе смертность немного пошла на спад – 6 погибших от COVID-19. В России же зафиксирован 371 летальный исход. Мы собрали последние о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, 14 июня в 84 регионах страны зарегистрирован 13 721 случай заболевания. В Волгоградской области – 90 инфицированных. С начала пандемии коронавирусом заразились 61 026 волгоградцев. Из них 1 423 человека умерли, порядка 58 тысяч пациентов полностью выздоровели. Сегодня больничные листы закрыли 59 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, 12 июня губернатор отменил часть карантинных ограничений по коронавирусу (подробности). Ношение масок в общественных местах остается обязательным условием.