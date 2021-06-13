Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Волгограде

Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в столб и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 13 июня грузовик Renault протаранил маршрутное такси неподалеку от «Нефтяного техникума» в Советском районе Волгограда. По предварительным данным, у большегруза на спуске отказали тормоза, 45-летний водитель не смог с ним справиться. В районе пересечения с улицей Панфилова грузовик врезался в маршрутное такси №31к. Удар был настолько сильным, что полный пассажиров микроавтобус протаранил электроопору и перевернулся. Если сначала региональная полиция сообщала о троих пострадавших в этом ДТП, то сейчас речь идет уже о раненом водителе и четырех пассажирах маршрутки.

Удар грузовика пришелся на заднюю часть маршрутки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, кареты «скорой помощи» доставили в больницу 48-летнего водителя маршрутки, на которого пришелся основной удар при столкновении со столбом. В списке пострадавших и четверо пассажиров микроавтобуса. По оперативным данным, в больницу доставили женщин в возрасте 53 и 54 лет. Еще одна женщина в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших один мужчина.

Маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в столб и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас на месте аварии в Советском районе работает руководство и инспекторы городской ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС. Движение автомобилей на этом участке затруднено - пробка растянулась на несколько километров.