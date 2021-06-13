Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 июня: заболеваемость падает, смертность растет

В ковидных госпиталях много тяжелых больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградская область все еще на 14-м месте среди регионов России с самым большим количество заболевших коронавирусом за время пандемии. Однако в последнее время число заразившихся за сутки снижается, в отличие от Москвы, поэтому в Волгограде сняли часть карантинных коронавирусных ограничений и запретов, которые касаются детей и заведений общепита. На сегодня в Волгограде и области прибавилось 89 заболевших ковидом, общее число приближается к 61 тысяче человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 июня 2021 года.

Продолжают лечение от коронавируса на сегодня более 1400 волгоградцев, большинство из них болеют тяжело и находятся в ковидных госпиталях региона. Ряды выздоровевших за минувшие сутки пополнили лишь 63 человека, но и день был праздничным, когда выписка невелика. Одолели ковид и пневмонию за все время 58 тысяч 83 человека.

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На фоне снижения заболеваемости смертность от коронавируса и его осложнений продолжает оставаться на высоком уровне. Сейчас оперштаб сообщает в официальной статистике о пациентах, умерших в начале мая. За последние сутки эксперты подтвердили, что коронавирус стал основной причиной смерти еще 8 человек. Всего же COVID-19 унес жизни уже 1417 волгоградцев.

Тем временем, Волгоград отметил День России. Но празднику помешали не столько ковидные ограничения, сколько нашествие мошки, пик которого в Волгограде по прогнозам специалистов придется как раз на праздничные выходные.