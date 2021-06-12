Кафе и рестораны могут работать ночью: какие ограничения по коронавирусу сняли в Волгоградской области с 12 июня

Кафе и рестораны в Волгограде могут работать теперь до утра Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области больше года действуют ограничения по коронавирусу, которые были введены постановлением губернатора №179. Однако в документ время от времени по решению оперштаба вносятся изменения. 12 июня 2021 года вышла новая редакция постановления, которая отменила некоторые ограничительные меры. В первую очередь они касаются работы заведений общепита – кафе, ресторанов, а также детских комнат в них. Кроме того, изменились правила посещения детьми и подростками торгово-развлекательных центров. «КП-Волгоград» публикует, что изменится в Волгограде и области с 12 июня 2021 года, и по каким правилам будем жить летом.

Для баров, ресторанов и кафе с прошлого года действовало ограничение – все предприятия общепита должны закрываться в 23.00. Предприниматели жаловались, что из-за раннего закрытия, особенно в выходные дни, они терпят убытки. С 12 июня 2021 года им продлили часы работы. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие заведения общепита могут обслуживать посетителей в ночное время. Они могут работать хоть до утра. Также в предприятиях общепита Волгограда и области с 12 июня 2021 года возобновляется работа детских комнат.

В детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах с 12 июня 2021 года разрешили проведение массовых мероприятий, а также присутствие взрослых. При этом необходимо соблюдать обязательные требования по количеству детей – на площади 4 квадратных метра должен находиться 1 ребенок.

До сегодняшнего дня в Волгограде и области детям и подросткам до 18 лет было запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. С 12 июня 2021 года эту ограничительную меру отменили. Несовершеннолетние могут ходить в ТРЦ без родителей.

В оперативном штабе добавили, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер, в Волгоградской области по-прежнему необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Нужно носить маски в местах скопления людей и в общественном транспорте, дезинфицировать поверхности, обрабатывать руки антисептиками, измерять температуру тела.

Отметим, если в Волгоградской области, где не фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, сняли ряд ограничительных мер, то в Москве ситуация иная. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в столице неделя с 15 по 19 июня будет нерабочей.