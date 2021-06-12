В баре или библиотеке, но не на свежем воздухе: где в Волгограде можно поболеть за сборную России на ЕВРО-2020

Уже 12 июня волгоградцы, как и все россияне, будут болеть за национальную команду на ЕВРО-2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданный чемпионат Европы по футболу стартовал. Он должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на год. ЕВРО-2020 принимают у себя 11 городов по всей Европе. Среди участников – сборная России, которая откроет для себя чемпионат уже сегодня, 12 июня. За команду Станислава Черчесова будут переживать болельщики по всей России, в том числе и в Волгограде. Волгоградцы уже выбирают, где будут смотреть за матчем россиян с бельгийцами. «КП-Волгоград» публикует адреса мест и заведений, где в Волгограде в прямом эфире покажут матчи чемпионата Европы по футболу.

Сборная России на ЕВРО-2020 по жеребьевке оказалась в группе «B». 12 июня подопечные Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Бельгии. Начало матча в 22.00. 16 июня россияне проведут игру со сборной Финляндии. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16.00. Завершится групповой этап для нашей сборной матчем с Данией. Он пройдет 21 июня в Копенгагене в 22.00.

БАРЫ

Традиционно основным местом для просмотра спортивных событий, если это не стадион, являются бары. В Волгограде многие из них будут показывать в прямом эфире все игры чемпионата Европы. Заведения в своих аккаунтах в социальных сетях уже призывают любителей футбола бронировать столики. Встречи ЕВРО-2020, в том числе с участием сборной России, в Волгограде показывают:

Ресторан «Бамберг» (улица Советская, 20).

Паб «Галерея» (улица Мира, 11).

Бар «Золотая Прага» (улица Советская, 28а).

Паб «Harat’s pub» (улица Комсомольская, 4).

Бар «Три бороды» (улица Коммунистическая, 23).

Бар «13 Rules» (проспект Ленина, 25).

Ресторан «Швейк» (улица Советская, 3).

Бильярдныи клуб «7 бортов» (улица 8-й Воздушной Армии, 28а).

Спорт-бар «Девятка» (улица Землянского, 4).

Бар «Бульдог» (улица 7-я Гвардейская, 17).

Бар «Red October» (проспект имени Ленина, 89).

ФУТБОЛ С КНИГАМИ

Но посмотреть футбол можно не только в заведениях, где наливают пенные напитки. Как насчет трансляций в учреждении, куда все идут за книгами? В Волжском матчи чемпионата Европы на большом экране покажет Центральная библиотека. С собой разрешается брать лимонад, чипсы, снеки, но никакого алкоголя. При этом в Центральной библиотеке Волжского, которая находится на проспекте имени Ленина, 17, покажут не все матчи, а только те, которые идут в рабочие часы учреждения. Библиотека работает со вторника по субботу с 11.00 до 19.00. Воскресенье и понедельник – выходные. Поэтому там на большом экране будут показывать игры, которые начинаются в 16.00.

В ВОЛГОГРАДЕ НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ В ПАРКЕ

Волгоградцы могли в качестве места для просмотра игр сборной России на ЕВРО-2020 выбрать парк «Раздолье». Там установили 2 больших экрана и 11 июня уже показали матч открытия между Турцией и Италией. Однако в субботу оперативный штаб заставил администрацию парка в пойме реки Царица приостановить трансляции футбольного праздника из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в восьми российских городах были организованы официальные фан-зоны для просмотра матчей ЕВРО-2020. Однако Волгоград в их числе не оказался.

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