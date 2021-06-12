Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 июня: заболеваемость в регионе не растет

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 12 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом по России пошла на увеличение. За последние сутки заболели 13 510 жителей страны в 85 регионах – таких цифр не было с февраля. При этом в Волгоградской области всплеска заболеваемости нет. Прирост остается примерно на одном и том же уровне. 12 июня положительные результаты тестов получили 88 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня Волгоградская область занимает 23-е место в стране по числу новых случаев ковида. За всю пандемию COVID-19 подхватили 60 847 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 июня 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Второй день подряд в Волгоградской области подтверждаются 7 летальных исходов, причиной которых стал ковид. всего же жертвами пандемии стали 1409 волгоградцев.

За последние сутки благополучно завершили лечение от коронавируса 77 жителей Волгоградской области. Пациенты выписались из ковидных стационаров или закрыли домашние больничные. Число выздоровевших от COVID-19 волгоградцев на 12 июня составляет 58 020 человек.