Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 июня 2021 11:20

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 июня: заболеваемость в регионе не растет

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 июня 2021 года
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 12 июня

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 12 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом по России пошла на увеличение. За последние сутки заболели 13 510 жителей страны в 85 регионах – таких цифр не было с февраля. При этом в Волгоградской области всплеска заболеваемости нет. Прирост остается примерно на одном и том же уровне. 12 июня положительные результаты тестов получили 88 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня Волгоградская область занимает 23-е место в стране по числу новых случаев ковида. За всю пандемию COVID-19 подхватили 60 847 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 июня 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Второй день подряд в Волгоградской области подтверждаются 7 летальных исходов, причиной которых стал ковид. всего же жертвами пандемии стали 1409 волгоградцев.

За последние сутки благополучно завершили лечение от коронавируса 77 жителей Волгоградской области. Пациенты выписались из ковидных стационаров или закрыли домашние больничные. Число выздоровевших от COVID-19 волгоградцев на 12 июня составляет 58 020 человек.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2021: последние новости