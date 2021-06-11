Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 июня: смертность пошла на спад

Информация о коронавирусе на 11 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые за последнее время смертность от коронавируса в Волгоградской области пошла на спад: сегодня, 11 июня, сообщили о 7 летальных случаях за сутки. Напомним, рекордная статистика достигала 9-10 жертв. Всего же число погибших от ковида волгоградцев достигло 1402 человек. В России этот показатель достиг 12,6 тысяч пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 июня 2021 года.

Сегодня в Волгоградской области официально зарегистрировано 86 случаев заболевания. Из 85 регионов мы занимаем 23-е место по приросту инфицированных. В стране же зафиксировано 12,5 тысяч зараженных.

74 жителя Волгограда и области, получавших лечение дома и в стационарах, сегодня закрыли больничные листы. Отметим, что из общего количества заболевших за пандемийный год волгоградцев, большую часть удалось вылечить.

Однако людей предупреждают, что риск заболеть коронавирусом по-прежнему высокий. Необходимо повышать иммунитет, носить маски в общественных местах.