Обследования для будущего отца

Врач-уролог, врач-хирург высшей категории сети многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН". Фото:Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

Возможно, да, но для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо пройти минимальное обследование.

Любой здравомыслящий человек при планировании будущего ребёнка прежде всего ожидает рождение здорового ребёнка. Планируя беременность женщина в обязательном порядке посещает гинеколога, проходит необходимое обследование, получает рекомендации врача. Что не скажешь о мужчине.

Хотя за последние несколько лет мы видим положительную тенденцию - молодые люди перед планированием беременности супружеской парой, более охотно решаются на посещение уролога.

А ведь здоровье будущего ребёнка в равной степени зависит от состояния здоровья как будущей мамы, так и будущего папы в период зачатия. Ибо, 50% генетической информации несёт женщина и 50% генетической информации закладывается мужчиной. И если проблему сохранения здоровья будущего ребёнка рассматривать ещё глубже, то запас здоровья закладывается ещё у мальчика с рождения и до его фертильного возраста.

Существует ряд детских вирусных инфекций, таких как корь, краснуха, эпидпаротит. Вирусы, вызывающие эти заболевания, способны поражать тестекулярную ткань яичек в детском возрасте, что в последующем приводят к нарушению фертильности взрослого мужчины.

Надо сказать, что сперматогенез очень уязвим для ряда факторов, пагубно сказывающихся на созревании нормальных полноценных сперматазоидов, способных для оплодотворения женской яйцеклетки. Прежде всего это экология, это питание, малоподвижный образ жизни, воздействие радиоволновых и электромагитных излучений, пагубные привычки и т.д. Данные факторы нередко недооцениваются представителями сильного пола. Что порой приводит к разочарованиям на этапе планирования рождения ребёнка в молодой семье, да и не только в молодой семье, но и супругам, которые уже имеют детей, и решаются на зачатие новой жизни.

Поэтому, чтобы такой важный шаг для семьи не был омрачён непредвиденными обстоятельствами при планировании ребёнка, настоятельно рекомендую мужчине в обязательном порядке посетить уролога.

Обследование включает физикальный осмотр уролога, на котором уже можно выявить ряд имеющихся заболеваний, о которых обследуемый может и не догадываться.

По своему опыту могу сказать, что одно из самых частых заболеваний, ведущих к нарушению фертильности (бесплодию), является варикозное расширение вен мошонки (варикоцеле). Да, пациент вспоминает, что когда-то, на медосмотре в подростковом возрасте или на приписной комиссии в военкомате ему говорили об этом заболевании, однако значение этому не предал, забыл и.д. И вот теперь, спустя несколько лет, результатом варикоцеле стало мужское бесплодие.

После физикального осмотра по показаниям врач-уролог может назначить дополнительное исследование в виде УЗИ органов мошонки, УЗИ предстательной железы, возможно придётся сдать дополнительные лабораторные анализы.

Обязательным будет сдача общеклинических анализов, анализов на скрытые инфекции, передающиеся половым путём. И основным анализом конечно будет спермограмма. Спермограмма отражает ряд очень важных показателей, по которым можно судить о фертильности пациента, т.е. о возможности наступления беременности у его партнёрши.

Не редко, при обследовании выявляются те или иные отклонения от нормы, а порой возможность зачатия сводится к нулю. В этом случае назначается лечение. И только после того как пациент прошёл курс терапии, и можно будет с уверенностью сказать, что в данном случае пациент фертилен, можно планировать наступление беременности в супружеской паре.

Таким образом, чтобы ожидания при прогнозировании беременности в супружеской паре оправдались, приглашаю всех будущих отцов посетить уролога клиники «ДИАЛАЙН» для обследования на фертильность и способность рождения здорового ребёнка.

Врач-уролог, врач-хирург высшей категории сети многопрофильных клиник "ДИАЛАЙН" Красноюрченко Александр Владимирович

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