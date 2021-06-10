Олег Савченко об итогах ПМЭФ-2021: «Делегация Волгоградской области во главе с губернатором сработала на ближайшую перспективу»

Волгоградская делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым заключила несколько соглашений на ПМЭФ. Фото: Ирина Симонова

В начале июня внимание бизнес-сообщества нашей страны было приковано к Северной столице, где проходил XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Волгоградская делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым принимала активное участие в обсуждениях, подписала несколько соглашений, провела переговоры с деловыми партнерами и вернулась домой с солидным пакетом достигнутых договоренностей и соглашений с инвесторами. Председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко оценил итоги ПМЭФ-2021.

Одной из первых новостей с форума стало подписание соглашения о сотрудничестве в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

- Те проекты, которые будет реализовывать «Ростелеком» на территории Волгоградской области, важны для населения, особенно в этот сложный период, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов, - отметил Андрей Бочаров.

В начале июня внимание бизнес-сообщества было приковано к ПМЭФ. Фото: Ирина Симонова

По мнению Олега Савченко, в перспективе это соглашение позволит повысить доступность цифровых сервисов для жителей региона и бизнеса.

- Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым сработала на ближайшую перспективу, на выстраивание деловых и взаимовыгодных отношений. Нет ничего важнее для реализации национальных проектов, чем надежные партнеры. Взять хотя бы нацпроект «Цифровая экономика» - это очень тонкая специфика, здесь без профессионалов не обойтись. То, что на ПМЭФ-2021 такая серьезная компания как «Ростелеком» и глава Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве, означает уверенность, что масштабная работа по цифровизации объектов региона продолжится на уровне мировых стандартов, - считает Савченко.

Сегодня в области действуют уже более полусотни информационных систем. Волгоградцы привыкли смотреть цифровое телевидение, пользоваться высокоскоростным интернетом и устойчивой мобильной связью.

- С помощью ПАО «Ростелеком» в области сделано уже немало и на отличном уровне. Взять хотя бы проект «Умный город», в рамках которого модернизирована система освещения в Михайловке - это и улучшение качества жизни людей, и экономия электроэнергии, - отмечает Олег Савченко. - А скоро у нас будет полностью осовременена региональная система информирования и оповещения населения. Она была введена в эксплуатацию 30 лет назад, пора двигаться дальше.

Следом из Санкт-Петербурга пришли новости о подписании соглашений с такими крупными игроками российского рынка, как компания «Татнефть», «Промсвязьбанк» и банк «Открытие». По мнению парламентария, компании расширят свое участие в приоритетных проектах, их присутствие в регионе гарантирует повышение инвестиционной привлекательности Волгоградской области. Вслед за ними подтянутся и другие, а это означает не только улучшение инвестиционного и делового климата, но и повышение качества жизни.

- Волгоградская область в свою очередь делает все, чтобы с нами не только «старые добрые» инвесторы оставались, но и новые шли. Знаю, что на площадке ПМЭФ наша делегация провела целый ряд встреч с представителями власти страны, еще раз сверив правильность комплексного подхода к привлечению инвесторов, - расставляет акценты промышленник. - В Волгоградской области постоянно разрабатываются новые меры поддержки бизнеса, власти демонстрируют готовность к диалогу, действуют так, чтобы федеральный центр давал дополнительные возможности для развития региона. Это работа не одного дня.

В работе форума приняли участие делегации разных стран. Фото: Ирина Симонова

Главной темой еще для нескольких встреч на площадке ПМЭФ-2021 стало развитие площадки канувшего в Лету завода «Химпром», где планируют развернуть российско-японское производство метанола. На встрече с руководителями «АЕОН Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн» Андрей Бочаров заострил внимание на экологической безопасности инвестиционного проекта. Дальнейшие действия по ликвидации шламонакопителя «белое море» глава региона обсудил и с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

- Насколько трудно реализовать крупный инвестиционный проект можно понять на примере подготовки к возрождению промышленной площадки «Химпрома». Рабочие встречи, переговоры с японскими партнерами длятся год за годом. Но результат есть. На прошедшем форуме в Санкт-Петербурге мы услышали главное – что проект волгоградского завода по производству метанола в работе, завершено фит-проектирование. Промышленный гигант возродится в новом качестве, - подчеркивает Олег Савченко. - Опять же, это не делается по щелчку пальца. Инвесторы вкладывают огромные деньги и хотят быть уверены, что регион их поддержит. На ПМЭФ делегация Волгоградской области как раз продемонстрировала, что держит руку на пульсе.

Предложил губернатор зарубежным инвесторам поучаствовать и в развитии новой производственной линии. Эксперты отмечают, что это задел к новым инвестициям в долгосрочной перспективе.