Зрители плачут и смеются от счастья: в Волгоград привезли цирковой спектакль «Салют Победы»

Эта постановка вызывает самые разнообразные чувства и уж точно никого не оставляет равнодушным, уверен режиссер-постановщик спектакля Анатолий Марчевский Фото: Александр КУЛИКОВ

В волгоградском цирке предпремьерная суета. На манеже именитые мастера, лучшие артисты Росгорцирка оттачивают уникальные трюки. Акробаты крутят сальто мортале, под куполом – легендарные канатоходцы, а лошади известного на весь мир конного ансамбля разгоняются быстрее «Мерседеса». Ведь уже совсем скоро, 12 июня, они выступят перед волгоградцами с первым и единственным в России цирковым спектаклем о войне «Салют Победы». Эта постановка вызывает самые разнообразные чувства и уж точно никого не оставляет равнодушным. Чем же цепляет «Салют Победы»? Как удалось совместить серьезное с комичным? Об этом «КП-Волгоград» узнала на пресс-конференции, которая состоялась 10 июня в Волгоградском государственном цирке.

«АРТИСТЫ, НЕ ПРИШЕДШИЕ С ВОЙНЫ»

«Салют Победы» - спектакль о войне, ключевые герои которого – артисты, ушедшие на фронт. Их истории очень разные, трогательные, живые и пронзительные. Эти истории оживают и полностью погружают зрителя в атмосферу военных лет. Ее создают с помощью разных цирковых жанров - воздушной гимнастики, эквилибра, жонглирования, клоунады, акробатики и дрессированных животных (медведи, лошади, собаки, обезьяны). Артисты выступают в костюмах, стилизованных под военную форму советского времени.

В волгоградском цирке предпремьерная суета. На манеже именитые мастера, лучшие артисты Росгорцирка оттачивают уникальные трюки. Фото: Александр КУЛИКОВ

Создатель этого уникального шоу, легендарный артист отечественного цирка, знаменитый клоун и режиссер Анатолий Марчевский впервые приехал в город-герой и поделился тем, как зародилась идея – рассказать в цирке о войне.

- Приятно приехать в Волгоград, город-герой! Этот проект для нас очень значим. «Салют Победы» - дань уважения и преклонения старшему поколению. За всю историю цирка я не видел такого спектакля, – уверяет Анатолий Марчевский.

Идея появилась, когда артист впервые услышал военную песню «Журавли», но с другим текстом:

«Нам кажется порою, что за нами

Среди живых цветов и тишины

Торжественно равняются на знамя

Артисты, не пришедшие с войны».

После этих строк начали рождаться герои. Например, воздушная гимнастка, которая ушла на фронт медсестрой, но мечтала вернуться на манеж. Хрупкая, сильная, в сапогах 45-го размера. И вот ей снится сон, что она снова взлетает на трапеции к куполу…

- Фишка этого спектакля в том, что тут есть настоящий привал, бой, взятие Рейхстага, водружение Знамени, когда воин прорывается под самый купол... Есть стрельба из настоящих автоматов холостыми патронами. Все сделано средствами, присущими только цирку. Используются цирковые жанры именно того времени: музыка, одежда, атрибуты, - рассказывает заслуженный артист России Сергей Просвирнин.

- Наша задача – вызвать глубокие эмоции: патриотизм, уважение к старшему поколению, благодарность, признание, - продолжает Марчевский. – Это праздничный, развлекательный спектакль с выдающимися номерами и уникальными трюками от лучших во всем мире артистов!

О ВОЙНЕ НА ЯЗЫКЕ ЦИРКА

Что же увидит зритель?

Медведи продемонстрируют «Косолапые грации» - сделают разминку у балетного станка и станцуют вальс! Дрессирует их заслуженный артист РСФСР и народный артист России Грант Ибрагимов. Он лучший в своем деле.

- Боишься медведей? Я боюсь, - не шутит Марчевский. - Да они в три раза выше!

- Боюсь, - улыбается Грант Ибрагимов.

- Если медведь что-то надумал – мало не покажется. Самое коварное животное на сцене! Тигр не такой опасный, как медведь. Работать с ним сложно, - признаются артисты.

Улыбку вызовут лучший в России клоун, музыкант, степист Сергей Просвирнин и заслуженный артист Алании Алан Бутаев. Вот, кто создаст праздничное настроение и заставит смеяться от души.

- Я играю фрица. Лучше в хорошем фильме сыграть маленькую роль, чем в плохом главную. Я горжусь тем, что являюсь частью этого спектакля, - говорит Алан Бутаев. – Без преувеличения скажу – гениальная программа. В конце зрители встают и плачут. Не могут поверить, что в цирке, который для всех ассоциируется с весельем развлечением, возможно показать такое глубокое и динамичное преставление о войне.

Заставят затаить дыхание и замереть от страха канатоходцы Игоря Гринько, которые покажут трюки под самым куполом цирка. Кстати, на российских артистов равняется весь мир – они получили признание Королевского цирка Бельгии и в Монте-Карло.

Настоящей изюминкой программы станет конный аттракцион «Горская легенда о любви» под руководством Тамерлана Нугзарова (младшего). В номере «Почта», который вообще исполняют только артисты Росгорцирка, на манеж выйдут сразу 18 лошадей! Это сложное, но крайне зрелищное действие.

Прийти на «Салют Победы» стоит ради акробатов, исполняющих пять сальто мортале. Первым человеком, совершившим, казалось бы, невозможное, стал Вячеслав Черниевский – народный артист РФ. Под его руководством лучшие акробаты покажут номер на подкидных досках «Русские забавы». За него Черниевский получил «Золотого клоуна».

- Это спектакль очень необходим. Такой цирк – нужный цирк. Это звездные номера. Я объездил весь мир и нигде не видел такой удивительной программы. Высочайший уровень! Это подарок тем людям, которые воевали, - резюмировал дрожащим голосом Вячеслав Черниевский.

В Волгограде знаменитые артисты задержатся на месяц. Успейте купить билеты и насладиться «Салютом Победы» в Волгоградском государственном цирке. Лучше один раз увидеть!