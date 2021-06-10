Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на пляжах Волгограда

Некоторые волгоградцы уже успели открыть пляжный сезон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом лета волгоградцы ждут открытия пляжей, хотя в последние дни погода и не располагает к купанию. Зато у властей немало забот и главная из них – получить разрешение Роспотребнадзора. Однако по итогам мониторинга санитарные врачи разрешат купаться далеко не везде. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, около 7,7% отобранных в водоемах за три недели проб воды не соответствуют нормативам для купания.

Каждый год сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области берут на пляжах пробы воды и песка. Их проверяют на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и даже радиологическим показателям. В этом году начали обследования любимых мест отдыха у воды с 19 мая. В итоге возбудителей патогенных кишечных инфекций в воде рек и прудов не нашли. В норме оказались и другие показатели, за исключением микробиологических. Однако, если пляж не пройдет проверку по всем параметрам, купаться там не разрешат. В Волгограде этим грешат абсолютно все пляжи правом берегу Волги, если их и откроют, то только как места отдыха у воды с аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

- Использование водных объектов для отдыха и купания населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. Обследовать пляжи будут каждую неделю до конца купального сезона.

Не советуют купаться санитарные врачи и в незнакомых необорудованных местах, ведь неизвестно, какую заразу можно там подцепить. Да и дно таит множество опасностей.

Но пока официальных пляжей в Волгограде и области нет. В Волгограде по традиции последних лет ждут, когда спадет уровень воды в Волге. Иногда это случается только к августу и, учитывая обилие дождейу, надеяться на скорое открытие пляжей не приходится. Даже в Волжском, где планировали открыть купальный сезон уже с 10 июня, по той же причине дату перенесли на более поздний срок.