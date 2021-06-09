Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 июня: смертность бьет рекорды

Смертность остается на высоком уровне. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 9 мая, статистика смертности от коронавируса в Волгоградской области снова резко возросла. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на стопкоронавирус.рф, суточный прирост – плюс 9. Отметим, что число летальных исходов в последние дни взлетело. Рекордное – 10 смертей за день. Всего же за год ковид убил 1 386 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Сегодня в России зарегистрировано 10 407 заболевших COVID-19 в 84 регионах страны. Волгоградская область занимает 21-е место с 85 зараженными. Всего в регионе коронавирус подхватили 60 590 человек. Из них большую часть удалось вылечить. 9 июня больничные листы получили еще 80 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Несмотря на снижение числа инфицированных, волгоградцам настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей.