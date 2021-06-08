В Волгограде ВАЗ протаранил три иномарки: водитель в больнице

Покореженный ВАЗ завис на иномарке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария случилась вечером в этот вторник в Советском районе Волгограда. Сразу четыре машины столкнулись в седьмом часу вечера на улице Электролесовской, где водитель ВАЗ-2107 протаранил три иномарки. Автомобиль буквально превратился в груду железа, перегородившую проезжую часть. К счастью, в этой аварии пострадал лишь один человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России, в больницу с места происшествия увезли 20-летнего водителя «семерки». Виновника аварии, который подрезал ВАЗ и скрылся с места ДТП разыскивают полицейские.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото с места ДТП.

По предварительной информации полиции, авария случилась около половины седьмого вечера. Молодой человек за рулем ВАЗ-2107 ехал по Электролесовской в сторону Ворошиловского района. В какой-то момент волгоградец не справился с управлением и вылетел на встречку. Одну за другой «семерка» протаранила три иномарки, повиснув на одной из них. Серьезные повреждения получили не только ВАЗ, но и «Форд», «Ниссан» и «Дэу матиз».

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

-Установлено, что причиной выезда на полосу встречного движения машины ВАЗ явился маневр водителя иномарки, который в нарушение ПДД начал маневр разворота перед ней. После произошедшего водитель иномарки скрылся. Сейчас принимаются меры по его задержанию, - сообщили в полиции.

Сейчас движение автомобилей на улице Электролесовской затруднено. На месте ДТП работают сотрудники полиции.