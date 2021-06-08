Летнее предложение от KODA: сервисное обслуживание с выгодой до 30%

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Так, с 01 июня по 31 августа владельцам автомобилей S KODA старше четырех лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:

› заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны); › заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т.п.); › заменой комплекта ГРМ; › проведением регламентного технического обслуживания.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, предоставляющий право получения разовой выгоды.

Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказ-наряда:

› при сумме чека от 10 000 до 19 999 руб. – 3 000 руб.; › при сумме чека от 20 000 до 29 999 руб. – 5 000 руб.; › при сумме чека более 30 000 руб. – 7 000 руб.

Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат, Предлагая специальные условия на услуги официальных дилеров, чешский бренд выражает благодарность своим многолетним клиентам и их семьям. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.

За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: ул. К.Либкнехта,19а или по телефону: (8442)55-24-55.

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