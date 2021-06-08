Ко Дню России котельниковцы реализуют новый проект развития города: концепция Парка Героев участвует во Всероссийском конкурсе

Фото: Ирина СИМОНОВА

В рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», запущенной в честь 20-летия успешной деятельности компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко, активисты Гремячинского горно-обогатительного комбината и неравнодушные котельниковцы посадили в основание будущего парка первые 18 кленов.

Саженцы приобрели на взносы сотрудников предприятия. Специалисты комбината жертвовали средства от всей души, целыми семьями пришли на субботник и с радостью работали на закладке первой аллеи. Результатом их воодушевления и искреннего желания улучшить жизнь своего города стала весенняя зелень молодых деревьев, украсивших бывший пустырь.

Недавно высаженные клены чувствуют себя прекрасно, все это время за ними тщательно ухаживают сотрудники ландшафтной службы «ЕвроХим-ВолгаСервиса» - дочернего предприятия «ЕвроХима», которое обеспечивает высокий уровень быта социальных и производственных объектов Гремячинского ГОКа.

Сейчас «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию большой социальной программы строительства новых жилых районов для семей сотрудников Гремячинского ГОКа. И новый парк планируется разбить в жилом районе «Дубовая роща», где идет строительство кварталов средне- и малоэтажной застройки, открыт детский сад, возводится школа.

Проект Парка Героев разработанный в рамках концепции «Котельниково – Земля Героев» совместно с администрацией Котельниковского городского поселения, направлен на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинациях «Малые города», который проводит Минстрой России.