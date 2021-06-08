Юные котельниковцы претендуют на поездку в «Страну Героев»

Фото: Ирина СИМОНОВА

За время реализации проекта в общественной жизни города произошли позитивные изменения. С началом осуществления такого интересного начинания горожан поздравили Стас Пьеха и «Братья Гримм». Факты и события богатого исторического прошлого Котельниково вместе с жителями изучал Александр Друзь - телеведущий, участник интеллектуальных игр, Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?».

К развитию спорта на Земле Героев подключился олимпийский чемпион Максим Опалев, первый в истории города боксерский турнир провел чемпион стран СНГ Михаил Насыров.

Самым важным, по мнению жителей города, изменением стал возросший интерес младшего поколения к истории и культуре своего края.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Маленькие котельниковцы изображают героев прошлых лет на портретах, изучают историю Котельниковского района в музеях и архивах, организуют квесты по памятным местам, благоустраивают мемориалы, пишут исследовательские работы по истории героической Котельниковской земли.

Победители конкурса сочинений «Котельниково – Земля Героев» и ребята, добившиеся больших успехов в учебе, спорте и творчестве, готовятся подать заявки на поездку в лагерь «Страна Героев».

Посещение военно-исторического лагеря возможно на конкурсной основе. Успехи ребят в учебе, творчестве, спорте, отмечены благодарственными письмами и похвальными грамотами, в том числе и от градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий». Поддержка образовательных, спортивных, творческих проектов детей и молодежи входит в число важных направлений социальной деятельности компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко