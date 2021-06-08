НЕВРОЗ У ДЕТЕЙ

Фото:ООО«ММЦ ДИАЛАЙН»

Что же слышит педиатр на приёме?

Ребёнок грызёт ногти, ребёнок мочится в постель, ребёнок часто бегает в туалет, либо наоборот несколько дней не может опорожнить кишечник. Чем же это все может быть? С этой проблемой мы сталкиваемся довольно часто. И в основном причиной является невроз.

Что такое невроз?

И с чем же это бывает связанно?

Неврозы-это группа психических расстройств под воздействием психотравмирующих факторов.

Их очень много и они могут быть связаны как с родственными отношениями в семье,так и неудовлетворённостью положением в обществе. Сказать, что ударив ребёнка по попе или же накричав за плохую оценку не будет ничего - будет неправильно. В такой момент в головном мозге происходят процессы, которые влекут за собой появление этих неврозов. Педиатр на своей практике часто сталкивается именно с системными неврозами: заикание, невротические тики, невротический энурез/энкопрез.

Немного подробней:

У заикающегося ребёнка при волнении, мы можем услышать прерывистую речь с повторением звуков. Таких детей ни в коем случае нельзя перебивать, пытаться продолжить за них речь, угадывать слово, и тем более не уместны насмешки и издёвки! Вы сделаете только хуже.

Фото:ООО«ММЦ ДИАЛАЙН»

Тики - это повторение непроизвольных движений: облизывание губ, постукивание ногой, покусывание зубами ногти, частые моргания. Являются наиболее частым проявлением невроза.

Энурез- Постоянные дневные,либо ночные мочеиспускания ( не относится к младшему возрасту),которые несут огромный дискомфорт как у ребёнка так и родителей. И, как правило, у таких детей урологи не могут найти причину.

Энкопрез-это непроизвольная дефекация,которая может проявляться во время сильного испуга (например, во время экзаменов), либо при постоянном стрессе.

Все системные неврозы необходимо различать, чтобы не упустить серьёзное заболевание. И в этом,конечно, вам поможет педиатр.

Врач - педиатр сети многопрофильных клиник ДИАЛАЙН Абдулманапова Маргарита Алигаджиевна. Фото:ООО«ММЦ ДИАЛАЙН»

Детская клиника "ДИАЛАЙН" находится по адресу: б-р 30 лет Победы, 72

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