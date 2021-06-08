Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 июня: +9 смертей

И снова 9 смертей за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой: сегодня, 8 июня, сообщили о 9 летальных случаях. Таким образом за последние три дня ковид убил 29 волгоградцев. Статистика растет с пугающей скоростью. Отметим, что эти данные как минимум месячной давности, так как экспертам требуется время для установления точной причины гибели пациента. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, за год от COVID-19 умерли 1377 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф

Прирост заболеваемости потихоньку идет на спад – 86 случаев за сутки. Всего же коронавирусом заразились свыше 60,5 тысяч волгоградцев. Большую часть пациентов удалось вылечить. Сегодня еще 79 человек закрыли больничные листы.

Фото: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Волгоградская область среди всех регионов России по приросту инфицированных остается в двадцатке лидеров.