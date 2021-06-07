«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работ

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В этом году представители СМИ и блогеры ЮФО и СКФО представили для участия рекордное число работ — 665 статей, репортажей, сюжетов, телепрограмм и публикаций в социальных сетях. Стратегическим партнером юбилейного конкурса выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационными партнерами стали «Интерфакс» и целый ряд региональных СМИ и информационных порталов.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Лидируют по количеству участников Краснодарский край и Ростовская область. Представители этих регионов заявили 183 и 185 работ соответственно. Традиционно самая популярная номинация в конкурсе — «Интернет-СМИ».

Список тем, которые затрагивали в своих публикациях авторы, с каждым годом расширяется. Среди наиболее популярных — решения для удаленной работы и досуга в период пандемии, умные города в целом и различные технологии из повседневной жизни в частности, кибербезопасность, 5G, искусственный интеллект и нейронные сети, цифровое образование подрастающего поколения и другие достижения цифровизации.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

В состав членов жюри в этом году вошли главный редактор журнала «Эксперт-Юг» Владимир Козлов, редактор приложения к «Российской газете» «Экономика Северного Кавказа» Екатерина Ковалевская, вице-президент «Ростелекома» Денис Лысов и директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Мы отмечаем, что интерес к конкурсу со стороны медиа-сообщества Юга с каждым годом растет. Уже второй год подряд журналисты южных и северо-кавказских регионов заявляют рекордное число работ. Это результат развития как самой цифровизации, благодаря которой умные технологии проникают все шире и глубже во все сферы современной жизни, так и растущий интерес к ней со стороны журналистов, блогеров и читателей, которые на собственном опыте все больше убеждаются в пользе и удобстве цифровых решений. Ну и конечно же, что нас особенно радует, и за что мы благодарны всем участникам конкурса — это развитие двустороннего диалога и партнерских отношений со СМИ в освещении цифровых тем», — отметил Вячеслав Плеханов.

Члены жюри на региональном уровне отобрали трех победителей в каждой из четырех основных номинаций: «Печатная пресса», «Интернет-СМИ», «Радио и телевидение» и «Социальные медиа».

Печатная пресса:

1 место — Татьяна Кузнецова, журнал «Деловой Волгоград», статья «Будущее уже здесь»;

2 место — Тамара Бунтури, газета «Владикавказ», статья «Без науки и технологий – никуда»;

3 место — Екатерина Спиридонова, Камышинская общественно-политическая газета «Диалог» (Волгоградская область), статья «Опережая будущее».

Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства):

1 место — Елена Слипченко, газета «Горячий Ключ» (Краснодарский край), статья «Пушкин 20.20»: из карантина — в творческий прорыв!»;

2 место — Евгений Ракуль, журнал «Эксперт Юг», статья «Ростовское ИТ-сообщество посылает власти цифровой сигнал»;

3 место — Виктория Некрасова, РБК-Ростов, статья «Онлайн в моменте: как живут вузы Дона на самоизоляции».

«В условиях прошлогоднего карантина, когда привычные потребности были переведены в онлайн-режим, цифровизация стала развиваться и воплощаться в повседневность гигантскими шагами. В этом я убедилась лично, когда готовила свой материал о творческом проекте, созданном в партнерстве с “Ростелекомом”. Думаю, что благодаря таким творческим состязаниям компания своими руками, читай, сервисами, а также ручками и карандашами журналистов ускоряет приближение будущего, внедрение новых технологий и, как следствие, улучшение жизни людей, в какой бы части страны или мира они не находились», — поделилась впечатлением Елена Слипченко, победитель регионального этапа в номинации «Интернет-СМИ».

Радио и телевидение:

1 место — Татьяна Ивлева, ТРК «Новое телевидение Кубани» (телеканал «Кубань24»), телепрограмма «Край аграрный. Кубанская кибердеревня»;

2 место — Мария Гнездилова, ТРК «Ставропольское телевидение» (телеканал «Свое ТВ»), телепрограмма «Жизнь так устроена. Города будущего»;

3 место — Лилия Воронкина, ГТРК «Ставрополье», сюжет «Цифровизация социальных объектов на Ставрополье».

«"Край аграрный" — проект о людях и технологиях, которые делают сельское хозяйство Кубани лучшим в стране. Специальный выпуск мы посвятили всем, кто не боится пахать высокотехнологичную целину в сельском хозяйстве. Кто они — борцы за цифровизацию АПК словом и делом? Нам было важно показать, что эти технологии — уже в повседневной работе, а не в красивых отчетах», — рассказала Татьяна Ивлева, победитель в номинации «Радио и телевидение».

Социальные медиа (блогеры):

1 место — Елена Еськина (Махачкала), видеоподкаст на канале YouTube «Чай? Кофе? Поболтаем?» (интервью с основателем цифровой благотворительной платформы Tooba Рамазаном Меджидовым);

2 место — Вера Волошинова (Ростов-на-Дону), публикация на авторском сайте «Живой Ростов» «С тростью и смартфоном»;

3 место разделили два блогера — Сослан Плиев (Владикавказ), пост на Facebook «Умный Дом» и Тимур Махалиев, пост на Facebook «Ежегодная встреча членов южного медиаклуба «Ростелекома» ВСЕТИ».

«Сегодня сложно уже представить себя без смартфонов, онлайн покупок, поездок в такси через приложение. Здорово, что мир меняется и мы вместе с ним. Конкурс “Вместе в цифровое будущее” показывает масштаб этих перемен через работы участников. Я рассказала о том, как просто творить добро, не выходя из дома. Достаточно трех кликов, и через приложение Tooba я могу помочь совершенно незнакомому человеку в другом городе, другой стране. Это круто! Уверена, чем больше мы рассказываем о цифровизации общества, тем больше новых гениальных открытый нас ждет впереди!», — поделилась впечатлениями Елена Еськина, победитель в номинации «Социальные медиа».

Также жюри отметили специальными призами работы участников на региональном уровне в специальных номинациях.

Спецноминация «Цифровой регион»:

Елена Мирошникова, ТРК «Ставропольское телевидение» (телеканал «Свое ТВ»), телепрограмма «Азбука ЖКХ: Умный Невинномысск»;

Сергей Кожанов, ТРК «Новое телевидение Кубани» (телеканал «Кубань24»), телепрограмма «Через край: индекс цифровизации»;

Ирина Силантьева, публикация «Первый “умный”-на-море: как Новороссийск становится smart city».

Спецноминация «Кибербезопасность»:

Юлия Мельникова, газета «Советская Адыгея», статья «Кибербезопасность для бизнеса: эксперты “Ростелекома” и Schneider Electric рассказали, как защитить предприятия от хакерских атак»;

Павел Лысенко, газета «Коммерсантъ — Юг России», статья «Сотрудники вышли за периметр»;

Джангиши Гадисов, сетевое издание «Дагестанская правда», публикация «Экономить на безопасности? Не “пронесёт”!».

«Значение цифровизации сложно преувеличить. Еще лет 10–15 назад мобильник с “камерой и полифонией” был скорее элементом роскоши. Сейчас это абсолютная необходимость. Мир не стоит на месте, города растут. И сейчас комфортную, и, что важно, безопасную жизнь невозможно представить без современных технологий. Лично мне очень близка тема умных городов. Я с интересом слежу за развитием этого проекта у нас в регионе, и поэтому конкурс “Вместе в цифровое будущее” оказался не только отличной творческой площадкой, но и возможностью рассказать о будущем, которое во многом уже наступило», — резюмировала Елена Мирошникова, участник спецноминации «Цифровой регион».

Финалисты регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, представят Юг на федеральном этапе конкурса, итоги которого организаторы огласят 10 июня в Москве. Победители получат возможность посетить остров Сахалин, который стремительно развивается в цифровой сфере.

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