«Ситиматик-Волгоград» поясняет, расчет платы за вывоз мусора не зависит от возраста абонента

Фото: ООО "Ситиматик-Волгоград"

Этот показатель вырос, по сравнению с 2020 годом более чем на 10%. Динамика подтверждает активность сбытовой политики компании «Ситиматик-Волгоград», которая не устает обрабатывать обращения горожан и сельских жителей, в том числе по вопросам корректности данных в лицевых счетах и связанных с ними начислений платы за коммунальную услугу.

ООО "Ситиматик-Волгоград"

Один из часто задаваемых и очень популярных у волгоградцев вопросов по тематике оплаты за обращение с ТКО, кто и почему должен оплачивать вывоз мусора за ребенка. Существует распространенное и ошибочное мнение, что дети не производят отходы в принципе и услугой «Обращение с ТКО» пользоваться не могут, а значит и платить не за что. При этом, уверенные в своей правоте родители не спешат обновлять сведения по лицевому счету даже тогда, когда регистрируют свое чадо по месту жительства. Тогда как именно с этого момента необходимо вносить оплату за ребенка.

А теперь вспомним, так ли уж безотходен период детского, да и подросткового, возраста? Памперсы, баночки, бутылочки, одноразовые пелёнки и салфетки, емкости от детского питания, сломанные игрушки — далеко неполный список того, что отправляется в общедомовой контейнер в процессе ежедневного ухода за малышом. Добавим сюда все то, от чего приходится избавляться в процессе постепенного взросления – горшки, ванночки и горки для купания, стерилизаторы, соски, одежда, обувь, канцтовары, и все это помножить на вездесущую упаковку - получится внушительный список даже для самых экономных и рациональных семей.

Конечно, дети не выбрасывают мусор сами. За них это делают родители. Но зато, сравнивая масштабы нужд, детское потребление ничуть не уступает, а порой существенно превышает взрослое. И расчет платы за вывоз мусора в стопроцентном объеме в данном случае вполне оправдан.

- Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354, размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа постоянно и временно проживающих потребителей в помещении. А если таковых не имеется, то строго исходя из количества собственников. Поэтому логично, что при оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО» все проживающие, в т.ч. и дети, находятся в одинаковых условиях. При этом важно своевременно обновлять данные по своему лицевому счету, уточнять количество жильцов и собственников помещения, чтобы получать корректный платежный документ в конце месяца за услугу, - рекомендует абонентам директор по сбытовым расчетам и коммуникациям с абонентами клиентского центра ООО «Ситиматик-Волгоград» Гульнара Мушекенова.

Отметим, что при оплате коммунальных услуг можно воспользоваться правом на льготу, при получении компенсации за счет федерального или регионального бюджетов. Узнать, какие льготы на оплату вывоза ТКО предоставляются в нашем регионе можно на портале Госуслуги или в отделениях соцзащиты населения по месту жительства.

Специалисты контактного центра ООО «Ситиматик-Волгоград» в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00 готовы ответить на возникшие вопросы относительно начислений за услугу «Обращение с ТКО» по телефону (8442) 23-23-23.

Наименьшее время ожидания ответа специалистов: по будням с 18:00 до 20:00, а также в выходные дни.

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