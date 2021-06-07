Более миллиона пациентов за 20 лет

Сеть клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» уже два десятилетия помогает быть здоровыми жителям Волгограда и Волгоградской области. Фото предоставлено «Диалайн»

«ДИАЛАЙН» была одной из первых частных клиник в Волгоградской области. Ее история началась в 2001 году с небольшого центра лабораторной диагностики. Сегодня это одна из крупнейших в регионе сетей, которой волгоградцы доверяют самое дорогое - свое здоровье. В июне сеть клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» отмечает свое 20-летие. 13 многопрофильных медицинских клиник, 8 центров лабораторной диагностики, центр хирургии, Передвижной медицинский комплекс в Волгограде, Волжском, Михайловке и Краснослободске предоставляют полный комплекс услуг по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и реабилитации для детей и взрослых, а также проведению операций. Все лаборатории и клиники - это единый организм, работающий четко, слаженно и с вдохновением.

ДИАЛАЙН - это люди

Главный врач - Карасева Н. В. Фото предоставлено «Диалайн»

Сеть клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» - это Команда Профессионалов - именно так, с большой буквы. Врачи и медсестры, офис - всего в компании трудится около тысячи сотрудников. Более 400 врачей оказывают помощь по 30 специализациям. Есть те, кто работает с первого дня, имеет докторскую или кандидатскую степень, преподает в Волгоградском медицинском университете. Весь персонал постоянно повышает свою квалификацию, осваивает новые направления в современной медицине.

Доступность и качество в приоритете

«ДИАЛАЙН» продолжает развиваться и открывает новые клиники. В майские праздники начала принимать пациентов клиника в Краснооктябрьском районе на улице Еременко, 56а. В планах на 2021 год - открытие еще нескольких клиник. «ДИАЛАЙН» - это лаборатории и клиники рядом с домом, подразделения сети есть в каждом районе Волгограда.

Ранее сеть клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» открыла современный центр хирургии в Волжском, и это отдельный повод для гордости. Опытные врачи с большим стажем проводят широкий спектр малоинвазивных операций лазером, что позволяет пациенту проводить минимум времени в стационаре.

Детская клиника «ДИАЛАЙН» (б-р 30 лет Победы, 72). Фото предоставлено «Диалайн»

В 2020 году в Волгограде появилась отдельная полноценная многопрофильная детская клиника «ДИАЛАЙН» на бульваре 30-летия Победы, 72. Врачи оказывают помощь детям с рождения, более десяти детских узкопрофильных специалистов, в том числе функциональной диагностики. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела, которые умеют найти подход и к малышам, и к подросткам.

Всевозможные справки - в школу, детский сад, вуз, медкомиссии - больше не проблема. «Того, что мы не делаем, практически нет», - говорят здесь по праву. В «ДИАЛАЙН» в том числе можно пройти лечение по полису ОМС.

Все анализы сети клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» отправляются в собственную лабораторию на территории Волгограда, которая оснащена современным оборудованием, что позволяет быстро и качественно выполнять более 3 тысяч видов исследований.

В компании есть свой мобильный передвижной комплекс, который быстро и оперативно предоставляет услуги по медицинским осмотрам как в Волгограде, так и Волгоградской области.

В ногу со временем

«ДИАЛАЙН» идет в ногу со временем. Врачи работают на современном оборудовании экспертного класса, оснащение клиник и лаборатории постоянно обновляется. Еще одно веяние времени - современное мобильное приложение, которое постоянно совершенствуется. Любой пациент может самостоятельно записаться на прием к врачу в удобное для него время. Все результаты анализов и истории приемов - в вашем мобильном телефоне.

Хирурги из Центра хирургии Байдин Ю. В. и Красноюрченко А. В. Фото предоставлено «Диалайн»

С начала пандемии коронавируса в стране «ДИАЛАЙН» был одной из первых частных лабораторий в Волгограде, где начали делать ПЦР-тесты на COVID-19. В клинике уже давно практикуют онлайн-приемы, которые стали особенно актуальны во время самоизоляции.

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Кроме того, сеть клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» занимает активную социальную позицию: занимается благотворительностью, помогает детскому дому, участвует во всех городских праздниках и мероприятиях. А еще компания создает комфортные условия в клиниках для всех, в том числе и для маломобильных групп населения. Все потому, что главная ценность здесь - пациенты и их доверие.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Подготовила Инна ФОМИЧЕВА.

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