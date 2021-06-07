Волгоградцам расскажут малоизвестные факты из истории

Волгоградцам и волжанам расскажут о самых интересных местах и знаменитых земляках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На волгоградском радио выходит в свет новый цикл программ «Исторический момент», посвященный Волгограду, Волжскому и малоизвестным фактам из их истории. Мини-формат запустили при содействии промышленника, общественника и мецената Олега Савченко. Проект рассказывает о самых интересных местах и вписавших свое имя в историю земляках, о которых многие волгоградцы зачастую ничего не знают.

- Мы настолько привыкли к городам, в которых живем, что многое воспринимаем как должное, обычное, хорошо, если не скучное, - отмечает Олег Савченко. - А на самом деле – нам повезло родиться в уникальном месте с богатейшей историей, наши земляки – величайшие ученые, художники, архитекторы и артисты, это то, чем можно и нужно гордиться.

«Исторический момент» - это краеведческий мини-формат. Всего за минуту волгоградцы и волжане могут узнать свои родные города с ранее незнакомой стороны. Создатели цикла отмечают, что используют в работе только проверенную научную литературу, а также консультируются с краеведами и историками. Слушатели узнают про самый длинный дом в Волгограде, историю названия Волжского и многое другое, из чего складывается любовь к родному городу. Программы выходят на «Дорожном радио» и «Радио 7 на 7 холмах» в Волгограде.