Волгоградец заразился крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща

Укус клеща может стать причиной опасной лихорадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом тепла в Волгоградской области активизировались клещи, которые переносят опасные инфекции. Только за последнюю неделю мая за консультацией по поводу укусов В Роспотребнадзор обратились 299 человек. Есть и первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), которая тяжело переносится больными и имеет большую летальность. Заразился после укуса клеща 32-летний житель Котельниковского района. Сейчас он под наблюдением врачей местной ЦРБ.

- Это первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в регионе в 2021 году, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по региону.

32-летний мужчина пострадал от укуса клеща 26 мая. Когда у него появились первые симптомы лихорадки, к врачу не пошел.

- Мужчина, вопреки мерам предосторожности, не надел перчаток, снял клеща с коровы и раздавил пальцами, - рассказали в облздраве. - После обращаться за медицинской помощью не стал. Спустя 2 дня у него резко поднялась температура. Мужчина вновь не торопился к врачам – обратился за помощью еще через 3 дня. В настоящее время медики оценивают состояние пациента как средней тяжести.

По данным санитарных врачей, клещи в этом году особой свирепостью не отличаются, число покусанных не зашкаливает, у тех клещей, которые привезли в лабораторию на исследование не нашли не КГЛ, ни боррелиоза. Тем не менее, осторожность в случае с клещами никому не помешает.

Чаще всего клещи присасываются к волгоградцам на даче и в лесопарковых зонах. Высок риск и у тех, кто работает со скотом. Медики советуют периодически осматривать себя и близких, чтобы вовремя обнаружить кровососущих.

В Волгоградской области клещи обитают на высоте около 30 – 40 сантиметров. Они не прыгают на людей с веток деревьев, чаще их можно подцепить в траве и в кустах. Затем клещ по телу человека добирается до самых нежных и желанных мест – подмышка, шея, пах, внутри локтя. Среди болезней, которые чаще всего переносят волгоградские клещи - Крымская геморрагическая лихорадка и боррелиоз. А вот по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) регион эндемичным не является. Но врачи все же советуют сделать прививку за пару недель до поездки в другие регионы России.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

Самостоятельно присосавшегося клеща снимать не советуют, лучше обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику. Если же такой возможности нет, делать это нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который засел глубоко под кожей, - именно он может стать источником инфекции. Не стоит снимать клеща голыми руками, как и давить его пальцами.

В Роспотребнадзоре рекомендуют захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к хоботку. Тело кровососа нужно держать строго перпендикулярно поверхности укуса и вынимать, аккуратно поворачивая вокруг оси. Затем ранку следует обработать спиртом, йодом, духами – что будет с собой, после вымыть руки.

Клеща можно отнести в лабораторию на анализ, чтобы точно знать – заразен он или нет. Но удовольствие это не из дешевых, так что можно просто следить за состоянием укушенного. Если в течение двух недель ему станет плохо, повысится температура, на месте укуса будет расти красное пятно – обратитесь к врачу.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ О КЛЕЩА

Лучший помощник в этом деле - плотная одежда, которая закрывает все тело. Но в жару такой костюм не каждый волгоградец наденет даже в страхе перед укусом клеща. В этом случае помогут всевозможные спреи, продаются они в любом супермаркете за 100 - 200 рублей. Учтите, многие из них наносят только на одежду.

Также каждый год в Волгограде и области в несколько этапов обрабатывают от клещей и комаров турбазы, водоемы и прибрежную растительность. В 2021 году обработка запланирована на 161 водном объекте, из них 131 расположен в Волгограде. Особое внимание уделят острову Сарпинскому. Всего в регионе охватят территории площадью более четырех тысяч гектаров.

КУДА НЕСТИ КЛЕЩА НА ПРОВЕРКУ В ВОЛГОГРАДЕ

Проверить, был ли клещ переносчиком смертельно опасной инфекции, можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: улица Ангарская, 13Б, (кабинет 1.6), принимают в рабочие с 9.00 до 16.00.

Укусившего вас клеща желательно положить в герметично закрывающуюся баночку и как можно скорее отвезти в лабораторию. Для исследования лучше, если он будет живым и в максимально неповрежденном виде. Но принимают здесь и мертвых клещей. Уже через два - четыре дня станет известен результат.

Стоимость исследования одного клеща на боррелиоз и вирусный клещевой энцефалит (тест система 2 в 1) – 1224 рубля. Анализ на крымскую геморрагическую лихорадку обойдется в 765,6 рубля. Телефон для справок - (8442) 36-38-59, 36-25-71.