Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 июня: второй день антирекорд – 10 жертв за сутки

Все больше волгоградцев гибнут от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 7 июня, в Волгоградской области вновь побит антирекорд по смертности от коронавируса. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, за сутки жертвами COVID-19 стали 10 человек. Таких цифр не было за весь период пандемии. Накануне статистика летальных случаев тоже была крайне высокой – 9 погибших от опасной инфекции. Всего же коронавирус убил 1368 жителей Волгоградской области. При этом суточный прирост заболевших в целом снизился и стабильно держится ниже сотни. В понедельник +88 зараженных. Всего 60419 волгоградцев подхватили новый вирус. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отметим, что Волгоград и область занимает 18-е место по количеству заболевших. Всего же в России 7 июня зарегистрировано 6756 случаев инфицирования. В нашем регионе больничные листы в связи с полным выздоровлением получили 77 пациентов. врачам удалось вылечить порядка 57,5 тысяч человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, что волгоградцам предлагают пройти бесплатную иммунизацию от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация состоит из двух этапов, вторую дозу вводят через три недели после первой. В Волгограде и районах области открыты прививочные центры.