Осталась метка: мужчина, справивший нужду на трансформатор, умер от электротравмы

Мужчина решил справить нужду, но выбрал для этого не самое подходящее и даже опасное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 6 июня, в одной из трансформаторных будок по улице Чапаева №8 в Центральном районе Волгограда по нелепой случайности погиб мужчина. Личность его пока не установили. На вид ему до пятидесяти лет. «КП-Волгоград» стали известны подробности инцидента.

Около шести вечера мужчина решил справить нужду, но выбрал для этого не самое подходящее и даже опасное место. С помощью ножа он открыл будку, прислонился к стенке. В результате контакта волгоградца ударило током. Он скончался от электротравмы на месте происшествия. На его спине осталась характерная метка.

В момент ЧП случилась вспышка. Находившиеся поблизости люди от испуга приняли ее за «взрыв». Однако электроустановка в целостности. Электричество также работало бесперебойно, аварийного сбоя не было. Но чтобы вытащить тело из будки, пришлось на непродолжительное время обесточить дома.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.