Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 9:54

Осталась метка: мужчина, справивший нужду на трансформатор, умер от электротравмы

Личность погибшего до сих пор не установлена
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина решил справить нужду, но выбрал для этого не самое подходящее и даже опасное место.

Мужчина решил справить нужду, но выбрал для этого не самое подходящее и даже опасное место.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 6 июня, в одной из трансформаторных будок по улице Чапаева №8 в Центральном районе Волгограда по нелепой случайности погиб мужчина. Личность его пока не установили. На вид ему до пятидесяти лет. «КП-Волгоград» стали известны подробности инцидента.

Около шести вечера мужчина решил справить нужду, но выбрал для этого не самое подходящее и даже опасное место. С помощью ножа он открыл будку, прислонился к стенке. В результате контакта волгоградца ударило током. Он скончался от электротравмы на месте происшествия. На его спине осталась характерная метка.

В момент ЧП случилась вспышка. Находившиеся поблизости люди от испуга приняли ее за «взрыв». Однако электроустановка в целостности. Электричество также работало бесперебойно, аварийного сбоя не было. Но чтобы вытащить тело из будки, пришлось на непродолжительное время обесточить дома.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ЧППроисшествия: ЧП