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Общество6 июня 2021 11:38

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 июня: новый рекорд смертности

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июня 2021 года
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Актуальные данные о коронавирусе 6 июня 2021 года.

Актуальные данные о коронавирусе 6 июня 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 июня, в Волгоградской области сразу 9 человек стали жертвами коронавируса. За все время пандемии это абсолютный рекорд. По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, 6 июня число инфицированных COVID-19 возросло на 9 163 человек из 85 регионов России. Волгоградская область занимает 16–е место: сегодня зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом. Напомним, с момента пандемии количество заболевших достигло порядка 60 тысяч человек. Из них 1 358 пациентов скончались. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

С наступлением весны и лета заболеваемость снизилась, но смертность остается на высоком уровне.

Переболевшие ковидом волгоградцы активно сдают антиковидную плазму. По данным облздрава, порядка 3,5 тысяч пациентов, благополучно перенесших коронавирус, стали донорами. В больницах использовались 710 литров крови.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе продолжается массовая вакцинация. Прививку делают бесплатно, проходит она в два этапа с разницей в три недели.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2021: последние новости