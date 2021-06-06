Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 июня: новый рекорд смертности

Актуальные данные о коронавирусе 6 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 июня, в Волгоградской области сразу 9 человек стали жертвами коронавируса. За все время пандемии это абсолютный рекорд. По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, 6 июня число инфицированных COVID-19 возросло на 9 163 человек из 85 регионов России. Волгоградская область занимает 16–е место: сегодня зарегистрировали 90 случаев заражения коронавирусом. Напомним, с момента пандемии количество заболевших достигло порядка 60 тысяч человек. Из них 1 358 пациентов скончались. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 июня 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

С наступлением весны и лета заболеваемость снизилась, но смертность остается на высоком уровне.

Переболевшие ковидом волгоградцы активно сдают антиковидную плазму. По данным облздрава, порядка 3,5 тысяч пациентов, благополучно перенесших коронавирус, стали донорами. В больницах использовались 710 литров крови.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе продолжается массовая вакцинация. Прививку делают бесплатно, проходит она в два этапа с разницей в три недели.