Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 июня: за сутки число заболевших увеличилось на 89 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом буквально застыла на одном уровне. Ежедневно подтверждается 80-90 случаев болезни. Такая динамика наблюдается уже около месяца. 5 июня в Волгоградской области 89 жителей заболели COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 19-е место в стране по числу новых случаев заражения. По всей России в субботу подтвердили 9 145 заболевших COVID-19 в 83 регионах. А в Волгоградской области за все время пандемии вирус подхватил 60 241 житель. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 июня 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

На одном уровне держится смертность от ковида в регионе. Причем в конце мая ежедневно подтверждается по 7-8 летальных исходов. И пока эти цифры в меньшую сторону не меняются. Сегодня в Волгоградской области 7 человек были признаны жертвами пандемии. За все время распространения коронавируса скончались от него 1 349 волгоградцев.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За последние сутки победили болезнь 84 волгоградских пациентов. Они вернулись домой из ковидных стационаров или закрыли домашние больничные. Всего с марта прошлого года от COVID-19 вылечились 57 472 жителей региона.