«Цифровой регион»: крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Подписи на документе поставил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Стороны договорились о реализации проектов «Цифровой регион» и «Умный город», а также о других совместных инициативах, направленных на повышение доступности цифровых сервисов для населения и юридических лиц Волгоградского региона. Подписание состоялось на международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Сегодняшнему подписанию предшествовала масштабная работа по цифровизации государственных и коммерческих объектов в Волгоградской области, и это соглашение выводит наше сотрудничество на новый уровень. Мы объединим и сфокусируем усилия на базовых сферах, обеспечивающих деятельность всего региона. Уверен, реализация соглашения позволит улучшить инвестиционный климат Волгоградской области и повысит качество жизни населения региона», – отметил Михаил Осеевский.

«У нас хорошие взаимоотношения с “Ростелекомом: только за последние несколько лет мы реализовали проекты на сумму более 5,5 млрд рублей. И сейчас в рамках обсуждения планов мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать “Ростелеком” на территории Волгоградской области, важны для населения, особенно в этот сложный период, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов», – отметил Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

«Ростелеком» сегодня проводит модернизацию региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения Волгоградской области. Работы будут завершены в конце текущего года, затем национальный провайдер будет обеспечивать ее функционирование до конца 2024 года.

В числе масштабных проектов, реализуемых провайдером совместно с правительством региона – ГИС «Система образования Волгоградской области». Технологическое решение обеспечивает работу в едином цифровом пространстве всех образовательных учреждений в области, включая школы, детские сады, областной и муниципальные комитеты образования, колледжи и училища.

В рамках построения систем «Умный город» национальный провайдер модернизировал системы освещения в городе Михайловка. Экономия электроэнергии от внедренных технологий в муниципалитете составила более 70%.

«Это лишь малая часть наших проектов в Волгоградской области. На юге страны мы планомерно переходим от “Умного города” к “Цифровому региону”, отцифровываем и интегрируем на единой платформе социально значимые сферы, как медицина, ЖКХ, безопасность и многие другие. Такая централизация цифровых процессов повышает их эффективность, снижает затраты на модернизацию и эксплуатацию, и в целом повышает экономическую эффективность регионов», – подчеркнул Сергей Мордасов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Волгоградской области в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» охватил оптической инфраструктурой около 200 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Ежегодно компания в регионе обеспечивает более тысячи аудиторий видеонаблюдением при проведении ЕГЭ. В период пандемии прошлого года провайдер организовал колл-центры для 72 медицинских учреждений Волгоградской области. Сегодня в регионе оптической инфраструктурой «Ростелекома» охвачены почти 50% домохозяйств.

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