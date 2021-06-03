Есть, чем гордиться: депутат Волгоградской областной Думы поблагодарил коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» за успехи

Фото: Ирина СИМОНОВА

Даже на стадии строительства комбинат считается одним из самых масштабных и современных предприятий региона. При этом до прихода «ЕвроХим-ВолгаКалия» о горнодобывающей промышленности в степном Котельниковском краю только слышали, а проходка шахтных стволов и добыча полезного ископаемого в горных выработках, расположенных на глубине более километра под поверхностью земли, до сих пор кажутся чем-то небывалым.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Как и возведение масштабного поверхностного комплекса по переработке калийных солей Гремячинского месторождения – создание сложнейшей инфраструктуры этого комбината стало первым с новейшей истории России случаем строительства промышленного предприятия такого уровня с нуля.

По завершении строительства Гремячинский ГОК войдет в число крупнейших налогоплательщиков региона, станет одним из локомотивов промышленного развития области. Поэтому руководители и первые лица Волгоградской области уделяют большое внимание осуществлению этого проекта.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Усилия коллектива предприятия высоко оценили депутат Волгоградской областной Думы Алексей Волоцков и олимпийский чемпион, 13 кратный чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев, которые посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, чтобы лично познакомиться с технологией производства, осмотреть сооружения подземного и поверхностного комплексов ГОКа.

Руководители ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» показали гостям выработки рудника, провели экскурсию по важнейшим объектам сильвинитовой обогатительной фабрики

Инновационные технологии, высокий уровень экологической и промышленной безопасности, монументальность сооружений фабрики, протяженность и оснащенность выработок рудника произвели на посетителей большое впечатление.

Алексей Волоцков поблагодарил компанию «ЕвроХим», исполнительного директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгения Сахарова и весь коллектив Гремячинского ГОКа за большой вклад в развитие региональной промышленности, создание новых рабочих мест и успехи в решении важных социальных вопросов:

- Гремячинский ГОК - одно из самых новых, современных и самых крупномасштабных производств Волгоградской области. Мы рады, что Волгоградская область богата такими природными ископаемыми, и на территории нашего региона расположено такое крупное производство, и благодарим компанию за социальную работу, за то, что в экономику региона были вложены такие огромные средства, созданы рабочие места, и наряду с этим мы видим, как компания заботится о сотрудниках и проводит необходимые мероприятия для дальнейшего развития и увеличения производственных мощностей.