Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для российского рынка новый Volkswagen Golf выпускается в Калуге и получил некоторые отличия от своего европейского собрата, связанные с особыми условиями эксплуатации в сложном российском климате. Volkswagen Golf доступен в двух комплектациях: Exclusive[1] и заряженная GTI[2].

Модульная платформа MQB[3], на которой построены автомобили современного модельного ряда Volkswagen, прошла доработку, что позволило чуть увеличить кузов (4284 х 1789 х 1456 мм) - удлинить на 26 мм и сделать выше на 36 мм, а также нарастить колесную базу до 2636 мм.

Привычный силуэт кузова Golf практически не изменился, сохранились фирменные пропорции и дизайн. Но теперь хэтчбек стал 5-дверным, более прочным (увеличен процент высокопрочных стальных элементов до 85%) и аэродинамичным (Cd[4] снижен до 0.275). Во всех комплектациях устанавливается светодиодная оптика, а спереди – матричная IQ.Light[5] с системой динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist[6] и динамичным управлением автокоррецией фар и поворотным светом.

Из эксклюзивных особенностей внешнего дизайна комплектации Exclusive[1] отметим хромированные воздухозаборники и бампер, теплоизолирующее лобовое стекло, электроскладные зеркала заднего обзора легкосплавные 17-дюймовые диски Belmont[7]. Заряженная GTI[2] имеет чуть измененную форму воздухозаборника и бамперов, хромированные выхлопные трубы, увеличенные тормозные диски и передние «противотуманки» со статической подсветкой поворотов.

Двигатели и подвеска

Линейка моторов в Volkswagen Golf не изменилась – двигатели, которые устанавливались на хэтчбеки седьмого поколения на заводе в Калуге, неоднократно подтвердили свою безупречность и полную адаптивность к российским условиям эксплуатации.

На новый Volkswagen Golf Exclusive устанавливаются 150-сильные бензиновые «атмосферники», которые работают в паре с 8-ступенчатой коробкой - «автоматом» Aisin[8], а комплектация GTI[2] получила 245-сильный движок с улучшенной системой впрыска и 7-ступенчатым «роботом». В среднем новый хэтчбек способен ездить на скорости до 250 км/час при среднем расходе 6-7 литров топлива и разгоняется до «сотни» за 6-6.5 секунд.

Обе модификации получили модернизированную подвеску с пакетом для плохих дорог и активную электронную имитацию блокировки дифференциала XDS+[9], более «острое» рулевое управление. У GTI[2] устанавливаются более жесткие пружины подвески, что делает шасси более чувствительным и отзывчивым к поперечному движению колес, лучше управляемым на большой скорости и уравновешенным на узких поворотах.

Опции

В новом Volkswagen Golf по умолчанию установлены:

- система безопасности IQ-Drive[10] с адаптивным круиз-контролем (начальная фаза автопилота), системой ограничения скорости, автоматического торможения, удержания авто на полосе при 210 км/час и мониторинга слепых зон Side Assist[11] + Rear Traffic Alert[12];

- автоматическая парковка с датчиками + система заднего обзора;

- контроль движения по наклонной плоскости;

- электромеханический усилитель руля с автоматически изменяемым усилием;

- датчики дождя и света;

- полностью инновационная функция Car2x[13], которая позволит автомобилю взаимодействовать с городской инфраструктурой и обмениваться оперативной информацией с другими автомобилями на трассе.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В GTI[2] дополнительно предусмотрены системы выбора режима езды, рулевое управление с переменным передаточным отношением и электромеханический стояночный тормоз с опцией AutoHold[14].

Система активной и пассивной безопасности в Volkswagen Golf получила 5 звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP[15]. Салон хэтчбека надежно защищен от механических деформаций и обеспечивает уверенную защиту водителя и пассажиров.

Дизайн и оборудование салона

Основная масса изменений и обновлений в Volkswagen Golf восьмого поколения пришлись именно на салон, концепция полезного пространства которого была полностью пересмотрена. Водительское место оборудовано цифровой 10.25-дюймовой панелью приборов и 8.25-дюймовым (10-дюймовым в GTI[2]) дисплеем с сенсорным управлением опциями, трехзонным климат-контролем (антиаллергенный фильтр) и мультимедиасистемой.

Физические кнопки управления световой оптикой, аварийными сигналами, опциями обогрева и настройками бортового компьютера сгруппированы возле руля, на передней консоли расположен джойстик селектора автоматической трансмиссии и электромеханический стояночный тормоз. Сдвижная крыша управляется сенсорным слайдером на потолке салона.

Мультифункциональная медиасистема Harman/Kardon[16] способна выходить в Интернет (eSIM[17]) и автоматически обновлять софт, управляется голосом, воспроизводит видео и аудиофайлы, совместима с мобильными устройствами. В салоне также есть четыре USB[18] -разъема для подключения гаджетов.

В GTI[2[1]] [1] [1] дополнительно предлагается мультифункциональный кожаный руль с обогревом и подрулевым переключателем передач, а также передние регулируемые спортивные сиденья с поясничной подпоркой. Потолок отделывается черной обивкой, педали – металлическими накладками.

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Volkswagen Golf – это семь удачных поколений хэтчбеков и почти полвека коммерческого успеха: более 10 миллионов проданных машин , десятки наград, многократное звание «Лучшее авто года в Европе (в том числе в 2020 году). Поэтому, даже планируя постепенный переход на электромобили, автопроизводитель логично решил, что отказываться от такой удачной модели пока рано, и выпустил автомобиль восьмого поколения, который оказался новым шагом в эволюции немецких хэтчбеков.

[1] Exclusive - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эксклюзиве.

[2] GTI - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация ДжиТиАй.

[3] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.

[4] Cd - (англ.) коэффициент аэродинамики кузова, транслитерация СиДи.

[5] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация АйкьюЛайт.

[6] Dynamic Light Assist - (англ.) автоматическая система управления дальним светом (ассистент дальнего света), транслитерация Динамик Лайт Ассист.

[7] Belmont - (англ.) легкосплавные диски, транслитерация Бэлмонт.

[8] Aisin - (англ.) 8-ступенчатая коробка автомат, транслитерация Айсин.

[9] XDS+ - (англ.) активная электронная имитация блокировки дифференциала, транслитерация ИксДиСи+.

[10] IQ-Drive (англ.) комплекс передовых систем помощи для водителя, которые входят в стандартную комплектацию автомобилей Фольксваген или добавляются опционально, транслитерация АйКью-Драйв.

[11] Side Assist - (англ.) система контроля смены полосы движения, транслитерация Сайд Ассист.

[12] Rear Traffic Alert - (англ.) система, которая при угрозе столкновения предупреждает водителя звуковым сигналом и применяет экстренное торможение, транслитерация Реар Траффик Аллерт.

[13] Car2x - (англ.) активная электронная система безопасности, работающая по стандарту беспроводной связи Wi-Fi p., транслитерация Кар2x.

[14] AutoHold - (англ.) функция обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация АвтоХолд.

[15] Euro NCAP - (англ.) европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности, транслитерация Евро Н-Кап.

[16] Harman/Kardon - (англ.) мультифункциональная медиасистема, транслитерация Харман/Кардон.

[17] eSIM - (англ.) электронный аналог физической сим-карты, позволяющий подключать один абонентский аккаунт к нескольким операторам и номерам одновременно, транслитерация еСим.

[18] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.

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