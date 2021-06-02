Игорь Артамонов: Мы хотели дать людям не рыбу, а удочку, чтобы они проявили интерес к предпринимательству

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил на дискуссионной площадке ПМЭФ «Сопричастное проектирование и интеллектуальное волонтёрство как решение задач регионов». В беседе также приняли участие губернаторы Курской, Курганской областей и Камчатского края. Они рассказали о результатах проекта «Обучающая экспедиция», который реализуется по инициативе Клуба Лидеров России «Эльбрус», АНО «Россия – страна возможностей» и представителей региональных властей.

В Липецкой области Лидеры России вместе с командой Игоря Артамонова разработали комплекс и план мер по повышению благосостояния малоимущих семей. Главной задачей стало совершенствование сферы получения социальных контрактов. Команда Лидеров тщательно изучила вопрос, провела большое количество интервью с получателями помощи на основе социального контракта, предложила разные варианты решения задач, учитывая обратную связь от жителей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Мы хотели дать людям не рыбу, а удочку, чтобы они проявили интерес к предпринимательству. Обычный человек не имеет понятия, как составить бизнес-план, ему нужна помощь специалистов. Был предложен план системной поддержки начинающих предпринимателей с обучением, профориентацией, чат-ботом с необходимой информацией и контактами. Мы сократили процедуру получения соцконтракта почти в десять раз, полный набор услуг можно получить в одном месте. В итоге мерой поддержки с начала года воспользовались 2,5 тысячи человек, количество заключённых социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, на треть выросло количество тех, которые подразумевают предпринимательскую деятельность», – рассказал Игорь Артамонов.

Как отметили участники дискуссии, сопричастное проектирование позволяет вовлекать жителей в решение задач регионов и повышает уровень доверия к власти со стороны населения. Команда Лидеров России выступает интеллектуальными волонтёрами, применяя знания и навыки и разных сфер на практике.

В результате представленных пилотных проектов была составлена «Белая книга» решений, которые другие регионы смогут использовать в подобных вопросах на своей территории.