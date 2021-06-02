АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-255854), назначенного на 05.07.2021г.:

Лот 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:23:190015:688, площадь: 395,6 кв.м, расположенное по адресу: Волгоградская область, Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 15.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 54 593 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 27 297 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 54 593 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 2 729 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 5 459 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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