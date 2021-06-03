Волжские тепловые сети должны вернуть жильцам 8,8 млн рублей

Отопление этой зимой было для волжан просто золотым. Фото: Олег УКЛАДОВ

С ноября 2020 года жители сотни многоквартирных домов города Волжского Волгоградской области получили от Волжских тепловых сетей квитанции на оплату расходов за техобслуживание и ремонт общедомовых теплосчетчиков. Во время проверки выяснилось, что коммунальщики по этой строке начисляли на каждую квартиру в зависимости от ее площади от 1 до 17 тысяч рублей. Теперь прокуратура добивается перерасчета незаконной платы через суд.

Как установила проверка прокуратуры, теплосети провели ремонт и обслуживание приборов учета тепла более, чем в сотне домов. После выставили счета управляющим организациям. А так как УК не расплатились, стоимость работ решили включить в квитанции за отопление и покрыть расходы за счет жильцов.

- Из незаконно выставленных для оплаты населением 14 миллионов рублей порядка 8,8 миллиона рублей были гражданами фактически оплачены, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Сначала прокуратура направила директору ООО «Волжские тепловые сети» представление об устранении нарушений. Коммунальщики решили его обжаловать. Однако позицию прокуратуры поддержал и Арбитражный суд Волгоградской области, и Двенадцатым арбитражный апелляционный суд.

Решение уже вступило в силу, так что у теплосетей есть 30 дней на перерасчет либо возврат денег, незаконно полученных от горожан.