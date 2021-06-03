Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 16:25

Волжские тепловые сети должны вернуть жильцам 8,8 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области добивается перерасчета незаконной платы за техобслуживание общедомовых счетчиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Отопление этой зимой было для волжан просто золотым.

Отопление этой зимой было для волжан просто золотым.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С ноября 2020 года жители сотни многоквартирных домов города Волжского Волгоградской области получили от Волжских тепловых сетей квитанции на оплату расходов за техобслуживание и ремонт общедомовых теплосчетчиков. Во время проверки выяснилось, что коммунальщики по этой строке начисляли на каждую квартиру в зависимости от ее площади от 1 до 17 тысяч рублей. Теперь прокуратура добивается перерасчета незаконной платы через суд.

Как установила проверка прокуратуры, теплосети провели ремонт и обслуживание приборов учета тепла более, чем в сотне домов. После выставили счета управляющим организациям. А так как УК не расплатились, стоимость работ решили включить в квитанции за отопление и покрыть расходы за счет жильцов.

- Из незаконно выставленных для оплаты населением 14 миллионов рублей порядка 8,8 миллиона рублей были гражданами фактически оплачены, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Сначала прокуратура направила директору ООО «Волжские тепловые сети» представление об устранении нарушений. Коммунальщики решили его обжаловать. Однако позицию прокуратуры поддержал и Арбитражный суд Волгоградской области, и Двенадцатым арбитражный апелляционный суд.

Решение уже вступило в силу, так что у теплосетей есть 30 дней на перерасчет либо возврат денег, незаконно полученных от горожан.

КАРТИНА ДНЯ