Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 июня: за сутки выздоровевших больше, чем заболевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 3 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Совладать с коронавирусом пока не удается. Случаи заболевания продолжают фиксироваться ежедневно. 3 июня в Волгоградской области диагноз подтвердился у 86 жителей Волгоградской области - такие цифры держатся с мая. Сегодня регион занимает 18-е место в стране по числу новых случаев вируса. Всего за последние сутки в России выявили 8 933 зараженных COVID-19. Тем временем, в Волгоградской области за время пандемии ковид подхватили уже более 60 тысяч жителей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 июня 2021 года.

Данные портала стопкоронавирус.рф

Не часто бывает, что за сутки в регионе заболевает меньшее число пациентов, чем тех, которые выздоровели. Сегодня именно тот случай. 3 июня благополучно завершили борьбу с коронавирусом 92 волгоградца. С марта прошлого года победили болезнь 57 299 жителей Волгоградской области.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

COVID-19 остается смертельным. Все большее число пациентов становятся жертвами пандемии. Сегодня вирус стал причиной гибели у семерых волгоградцев. За 3 дня июня скончались уже 23 человека. Всего за время распространения коронавируса скончались от него 1 334 жителя Волгоградской области.