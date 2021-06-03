Олег Савченко: «Проекты благоустройства парков и скверов на 2022 год выбирали пристально»

Так будет выглядеть дорога в "Старую Сарепту". Фото: администрация Волгограда

В этом году по всей стране проходило рейтинговое голосование за проекты благоустройства, которые обновят в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Волгоградской области уже известен список проектов-победителей, среди которых территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» в Волгограде, парк «Новый город» в Волжском, и набережная второго пруда в Центральном парке Котово. Председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко подвел итоги прошедшего голосования.

В этом году в рейтинговом голосовании участвовали 34 проекта от девяти муниципалитетов. Волгоградская область стала одним из самых активных регионов - более 100 тысяч жителей расставили приоритеты и определили, какие парки, скверы и улицы благоустроят в первую очередь.

- Искренне горжусь жителями Волгоградской области, - отмечает Олег Савченко. - Наши люди проявили огромную активность. Проголосовало много людей, проекты выбирали пристально, скрупулезно, даже некоторый соревновательный момент присутствовал. Считаю, что на волгоградцев стоит равняться. Особенно хочу отметить волжан - по числу голосов подошли к Волгограду, хотя город сам по себе куда меньше. Не могу не отметить Камышин, Фролово, Урюпинск, Михайловку, Фролово, Котельниково, Котово, Калач… Все большие молодцы.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова.

Жители Волгограда больше всего голосов отдали за прилегающую к музею-заповеднику «Старая Сарепта» территорию, где в 2022 году замостят тротуары, высадят деревья и кустарники, обустроят зону отдыха с арками и перголами, появится здесь и скалодром. Следом идут бульвары на проспекте Жукова, улицах Дзержинского и Титова, а также площадь Чекистов, где уже идут работы.

В Волжском продолжат обустраивать парк «Новый город», в Камышине - улицу Ленина, в Урюпинске - улицу Красноармейскую, во Фролово - улицу Народную, в Михайловке - сквер на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. В Калаче-на-Дону преобразится общественная зона на улице Чекмарева, в Котельниково - на улице Ротмистрова, а в Котово - прогулочная зона набережной 2-го пруда в Центральном парке.

По мнению Олега Савченко, новые общественные пространства сделают нашу Волгоградскую область комфортней и улучшат качество жизни, тем более, что за семь лет воплотили в жизнь уже около 900 таких проектов в 420 городах и селах.