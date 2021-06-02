Погоня полицейских за пьяным лихачом в Волгограде попала на видео

Погоня по улицам трех районов Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Настоящую погоню по улицам Волгограда устроили ночью 30 мая 2021 года полицейские. В Ворошиловском районе наряд ДПС решил остановить «ВАЗ-2114», водитель которого нарушил правила. Но тот лишь увеличил скорость и решил скрыться. Гаишники помчались следом. Вскоре к погоне присоединились еще несколько экипажей городской ГИБДД. Как потом оказалось, лихач был пьян и очень любил быструю езду – за два года волгоградец «заработал» и не оплатил более 30 штрафов на 50 с лишним тысяч рублей – нарушения зафиксировали камеры.

- Во время погони «ВАЗ» двигался по улицам города, грубо нарушая правила и подвергая опасности других участников движения. Он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, игнорировал запрещающие сигналы светофора, пытался повредить патрульные машины, - сообщили «КП-Волгоград» подробности погони в региональном главке МВД России.

Водитель оказался пьян. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ВАЗ и догоняющие его гаишники промчались по трем районам Волгограда из восьми – Ворошиловскому, Советскому, Центральному. Блокировать лихача полицейским удалось только на мосту через Волгу. За рулем «четырнадцатой» оказался 20-летний волгоградец. Водитель был в стельку пьян, что позже подтвердило освидетельствование. В итоге ему выписали сразу несколько протоколов, в числе нарушений - выезд на встречку и пьяная езда, проезд на красный и отказ остановиться по требованию полиции. Материалы уже отправили в суд. А машину лихача увезли на штрафстоянку и сообщили об этом приставам. Теперь авто арестуют и могут изъять в счет погашения штрафов.

Борются с лихачами и сами волгоградские водители. Так, на трассе гнали 10 километров водителя, по вине которого семья разбилась в ДТП. Самосуд устраивать не стали - сдали полицейским. Еще одному наглецу преподали «урок» на участке с реверсивным движением на Волжской ГЭС.