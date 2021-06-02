Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 июня: 60 тысяч заболевших за год

Актуальная информация о коронавирусе на 2 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня в России зафиксировано 8 тысяч 832 случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. По-прежнему, Волгоградская область занимает одно из лидирующих мест по приросту – сегодня 15-е. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, ковидом заболели еще 93 волгоградца. Всего за год COVID-19 подхватили 59 тысяч 979 жителей области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 июня 2021 года.

У 13% из заболевших россиян вирус никак не проявляется, однако у части зараженных болезнь протекает крайне тяжело. Отсюда постоянно растущая статистика смертности: в стране за сутки скончалось 394 человека, из них 8 летальных случаев в Волгоградской области. Всего же коронавирус убил 1327 волгоградцев.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим в общественных местах. Роспотребнадзор рекомендует по максимуму повышать иммунитет – кушать сезонные овощи и фрукты, больше времени проводить на свежем воздухе, быть активным. Врачи же предлагают пройти иммунизацию.