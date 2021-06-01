Цифровое партнерство: «Ростелеком» обеспечил интернетом организаторов Волгоградского Марафона

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Компания предоставила оптические каналы и обеспечила подключение организаторов к сети. Применение системы электронного хронометража и интернета позволило более точно отмечать время прохождения дистанции каждым участником и тем самым повысило объективность финального результата.

В 32-ом Волгоградском Марафоне приняли участие около 900 любителей бега и профессиональных спортсменов со всей России. Стартово-финишной точкой забега стал спортивный городок около музея «Россия – моя история». Участники преодолели марафонскую дистанцию, а также в рамках всероссийского полумарафона «ЗаБег» – дистанции от 5 км до 21 км.

«Мы стали участниками глобального спортивного события. 30 мая состоялся всероссийский забег с синхронным стартом в более 80 городах страны. “Ростелеком” – наш надежный цифровой партнер – обеспечил современную связь, а его сотрудники попробовали свои силы на различных дистанциях. Волгоградский забег прошел по нижней террасе Центральной набережной, около знаковых достопримечательностей города-героя – панорамы “Сталинградская битва” и стадиона “Волгоград-Арена”. Уверен, эти замечательные виды дали второе дыхание многим спортсменам», – рассказал Дмитрий Чирков, директор общественной организации «Волгоградский марафон».

По итогам забегов в тройку сильнейших вошли на марафонской дистанции – Алексей Фесин (Набережные Челны), Павел Федорович (Волгоград), Дмитрий Останков (Воронеж); на дистанции 21 км – Сергей Пряхин (Воронеж), Евгений Гусев (Волгоград), Александр Ильин (Камышин); на дистанции 10 км – Вячеслав Кардонов (Волгоград), Илья Бакушев (Москва), Леонид Бычков (Волгогорад); на дистанции 5 км – Илья Дыга (Волгоград), Максим Милькевич (Волгогорад) и Рустам Шерифов (Волгоград).

После проведения забега организаторы запустили для участников и зрителей марафона спортивную выставку, а для гостей города – экскурсии по Волгограду.

«Часть корпоративной политики нашей компании – поддержка любительского и профессионального спорта. Как цифровой партнер Волгоградского Марафона мы осознаем, что такие инициативы направлены на приобщение к активному образу жизни, на воспитание силы воли и выносливости у его участников», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в рамках собственной политики социальной ответственности вносит вклад в популяризацию российского спорта среди людей разных возрастов. В Волгоградской области компания поддерживает международный ультрамарафон Elton Ultra, ее сотрудники постоянно участвуют в спортивных мероприятиях.