Депутат Госдумы Ирина Гусева осуществила мечту волжских школьников: дети поехали в Москву

Фото: личный архив ИРИНЫ ГУСЕВОЙ

Мечты сбываются. Это в очередной раз доказала депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева. Ко Дню защиты детей народная избранница организовала для выпускников 4В класса школы № 19 из Волжского долгожданную поездку в Москву. Дети несколько лет мечтали побывать в столице, но все не получалось. Возникали трудности с перевозкой ученика с ограниченными возможностями: мальчику требовались комфортные условия не только в пути, но и во время экскурсий по главным достопримечательностям Москвы. Родители решили попросить помощи у Ирины Михайловны.

Фото: личный архив ИРИНЫ ГУСЕВОЙ

Ирина Гусева организовала все: школьникам выделили комфортабельный автобус, а также три дня пребывания в столице. Мальчики и девочки получили массу впечатлений и приятных эмоций от этого путешествия.

- Родители этого класса обратились ко мне. В течение пяти лет я помогаю детям. Не нужно никакого повода. Я всегда прислушиваюсь к людям и делаю все, что могу, - говорит Ирина Гусева.

Фото: личный архив ИРИНЫ ГУСЕВОЙ

- В этот прекрасный день, находясь на Красной площади, от лица всех родителей учеников мы искренне благодарим депутата Госдумы Ирину Гусеву за великолепную возможность почувствовать себя звездами, почувствовать себя лучшими. Это просто праздник для нас и для наших детей! – поблагодарили депутата родители.