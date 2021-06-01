Жуки златки могут уничтожить все ясени в Волгограде

На набережной всем деревьям нелегко приходится. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде сотрудники Волгоградзеленхоза зафиксировали вспышку заражения деревьев ясеневой изумрудной узкотелой златкой (Agrilus planipennis). Обнаружили опасного карантинного вредителя на старых ясенях, растущих вдоль проезжей части на улице Чуйкова. Единственный способ избавиться от жука – вырубить деревья, иначе через пару лет погибнут все ясени в регионе. В первую очередь угроза заражения нависла над 150 молодыми деревьями, которые высадили на набережной в последние несколько лет.

- Особенность подкарантинного вредителя заключается в том, что златка быстро поражает большие площади ствола, вдоль старых ходов образуются вздутия и трещины, в стволе образуются полости, дерево погибает, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Когда златка атакует ясень, поначалу ее не видно. Через год-два дерево начинает усыхать, сначала гибнет верхняя часть кроны, затем поражение спускается вниз, усыхает весь ствол. Если жуков много, погибает ясень на второй год. Большие здоровые деревья держатся чуть дольше. В любом случае, это быстро приобретает массовый характер и охватывает большие территории - перелетать жучок может на несколько километров.

Впервые этого вредителя обнаружили в нашей стране в Москве 15 лет назад. В результате за несколько лет в столице и Подмосковье погибли тысячи деревьев. Родина вредителя - страны Юго-Восточной Азии. В начале 21 века златку завезли в Америку, после чего в Канаде и США погибли миллионы ясеней.

- Единственный эффективный метод предотвращения распространения данного подкарантинного вредителя - санитарный снос погибших деревьев с последующим сожжением пораженной древесины, - отмечают в мэрии.

В ближайшие дни работники Волгоградзеленхоза будут вырубать и сжигать заболевшие ясени. Оставшиеся пни обрабатывают химикатами, чтобы полностью ликвидировать угрозу дальнейшего распространения златки. А на месте погибших деревьев высадят другие виды, которым эти жуки не навредят. Уничтожает златка преимущественно два вида ясеня.

Это далеко не единственный случай в регионе. Ранее карантин по златке вводили на острове Сарпинском. В этом году погибли сотни деревьев в Волжском. Ясени засохли на улицах Набережной, Фонтанной, Оломоуцкой и других. Как пояснила на совещании в администрации Волжского замдиректора регионального ботанического сада Ольга Проскурякова, в Волгоградской области изумрудную златку обнаружили впервые в 2018 году. Профилактики от этого вредителя практически не существует. Зачастую находят жучка только тогда, когда дерево уже погибло.