Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

А время, когда машиной можно управлять дистанционно, используя для этого смартфон наступило сегодня! Представляем вашему вниманию специальные подключаемые сервисы Renault, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями авто и работать с максимально широким пакетом навигационных онлайн-опций и спутниковых технологий получения информации.

Эти сервисные пакеты позволяют владельцам современных моделей Renault дистанционно запускать двигатель, регулировать климат-контроль в салоне, открывать и закрывать двери и багажник, а также определять и передавать местоположение припаркованного авто, строить оптимально удобные маршруты поездки, оперативно получать информацию о дорожных пробках, скоростных режимах, камерах ГИБДД на трассе, погоде, ценах на топливо и т.д.

Что такое подключаемые сервисы Renault?

Речь идет о специальных программных пакетах дополнительных управляющих и навигационных опций, которые разработаны специалистами Renault для автомобилей существующего модельного ряда Kaptur, Duster и Arkana, в которых устанавливается штатная мультимедиасистема Easy Link[1].

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для подключения сервисов не нужно устанавливать дополнительное оборудование: встроенная телематическая система через SIM[2]-чип коммутируется с мультимедиа Easy Link[1] и через Интернет-соединение может обмениваться данными с облачными информационными системами Renault. Управлять комплексом можно с помощью смартфона, на который из Google Play[3] или App Store[4] скачивается и устанавливается бесплатное фирменное мобильное приложение MY Renault[5].

После синхронизации приложения с мультимедиа, вы получаете доступ к новым навигационным, охранным и управляющим функциям, существенно расширяя возможности электронных ассистентов водителя, уровень безопасности и комфорт эксплуатации авто.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Функционал подключаемых сервисов Renault

На данный момент на официальном сайте Renault доступны два полностью готовых пакета подключаемых сервисов, которые доступны владельцам автомобилей бренда со штатно установленной мультимедийной системой Easy Link[1] и мобильным приложением MY Renault[5] на смартфоне:

Easy Link[1] «Дистанционное управление»

Пакет приложений для удаленного управления некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона:

- Дистанционный запуск двигателя – функция безопасного запуска ДВС на большом расстоянии от авто (например, прямо из дома) за 10 минут до начала поездки. Пока вы дойдете до парковки авто, двигатель прогреется, а климатическая установка нагреет салон до приемлемой температуры, что актуально в холодное время года. Так же удаленно можно заглушить движок.

- Дистанционное открывание и закрывание дверей машины и багажника – охранная опция, позволяющая контролировать защиту салона от несанкционированного проникновения.

- Определение местоположения авто на карте местности – навигационная опция, которая показывает место парковки машины (карты Google) и удобный маршрут движения к авто из любой точки.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Easy Link[1] «Онлайн-навигация»

Пакет приложений для расширения возможностей штатной навигационной системы, установленной в автомобилях Renault:

- Навигация «От двери к двери» - навигационная функция предварительного расчета оптимального маршрута автомобиля к месту назначения (карту маршрута можно заранее отправить в бортовой компьютер машины. Кроме того, можно задать поиск максимально короткого маршрута при запуске двигателя или построить пешеходный маршрут к месту парковки.

- Поиск пунктов назначения и маршрутов через сервис Google[6] – навигационно-поисковая опция по ключевым словам. Можно задать поиск населенного пункта или конкретного магазина, компании, заведения. В результатах поисковой выдачи на экране будет отражаться необходимая дополнительная информация (расстояние, маршрут, контакты, время работы и т.д.).

- Навигация Tom-Tom[7] – дополнительные информационные сервисы, передающие в режиме онлайн обновляемую информацию о погоде, состоянии дорожных покрытий, скоростных режимах, пробках и камерах видеофиксации ГИБДД на трассе, наличии топлива, ценах на горючее в АЗС на маршруте и т.д.

Система может конфигурироваться и настраиваться под индивидуальные требования каждого пользователя: сервисы можно подключать пакетами или отдельными опциями, с учетом возможностей комплектации авто и требований водителя. Подключение и отключение сервисов выполняется быстро и удобно в меню «Обмен данными» на мультимедиа Easy Link[1]. Каждый сервис имеет автоматическое обновление при подключении и в процессе использования (при каждом заходе в Интернет).

Важно! Подключаемые сервисы Renault являются некоммерческими, подключаются бесплатно и устанавливаются индивидуально на каждый конкретный автомобиль. Продавать или передавать право на их использование на других машинах запрещено.

Подключение сервисов Renault

Получить доступ к подключаемым сервисам Renault можно всего в три шага:

Приложение MY Renault[5] – фирменное мобильное приложение, которое скачивается и устанавливается бесплатно. Получить доступ к подключаемым сервисам можно только при его установке на смартфон и регистрации аккаунта. На сайте доступна только регистрация и привязка данных автомобиля).

Кроме того, приложение позволяет:

- находиться в постоянном контакте (24 часа в сутки) с информационной облачной структурой Renault, технической поддержкой Renault Assistance[8] и дилерами бренда в вашем регионе;

- получать постоянные информационные сообщения Renault о наступлении сроков очередного техобслуживания и списков обязательных работ;

- оперативно связываться с поддержкой Renault Assistance[8] в случае непредвиденной или аварийной ситуации на дороге.

Установка, регистрация и подключение мобильного приложения занимает не более 5 минут.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Подключаемые сервисы на автомобилях Renault

Подключаемые сервисы доступны уже в базовых комплектациях автомобилей Renault актуального модельного ряда – на купе-кроссоверах Arkana, кроссоверах Kaptur и внедорожниках Duster. Причем, как покупаемых, так и уже купленных в последние 2-3 года.

Доступ к такому широкому пакету новых управляющих, охранных, контрольных и навигационных опций позволяет совершенно бесплатно увеличить технические и эксплуатационные возможности автомобилей, добавить им преимуществ в своем классе, сделать более привлекательными для покупателей и комфортными для владельцев.

Подключаемые сервисы в автомобилях Renault позволяют постоянно контролировать их рабочее состояние и порядок технического обслуживания, обеспечить щадящие режимы работы основных систем, снизить износ и амортизацию узлов, механизмов и деталей, улучшить безопасность езды и стоянки в любое время года и в любую погоду. Кроме того, сервисы помогают экономить время, деньги и топливо. Заданные настройки закладываются в память автомобиля и не требуют дополнительной коррекции.

Преимущества подключаемых сервисов

Кроме того, что установка подключаемых сервисов полностью бесплатна, проста и удобна, сервисные пакеты дают комфорт управления и улучшают дисциплину эксплуатации транспортных средств, а также массу ощутимых дополнительных преимуществ физическим и коммерческим владельцам Renault:

- возможность постоянно и непрерывно контролировать местоположение автомобиля;

- контроль технического состояния машины и график прохождения техобслуживания;

- гарантированную защиту от несанкционированного использования или угона (блокировка движка и замков) а также быстрый поиск угнанного авто;

- дистанционный запуск двигателя и климат-контроля, экономящий время;

- оптимизацию логистики поездок (маршруты, дорожные пробки, заправки);

- контроль поездок, скоростных режимов, расхода топлива, амортизации узлов;

- помощь и рекомендации по стилю вождения;

- техническую поддержку при аварийных и критических дорожных ситуациях;

- оптимизацию затрат на расходники и ГСМ;

- навигацию высокой точности с использованием спутниковых технологий;

- возможность оперативно получать актуальную информацию о дорожной ситуации, погоде, пробках, камерах ГИБДД.

Важно отметить, что система подключаемых сервисов проста, имеет интуитивно понятный интерфейс и управление, информативно и выводит все запрашиваемые данные на большой цифровой дисплей, способна систематизировать и анализировать информацию с выводом статистики в заданном формате и сама обновляет программное обеспечение.

По вопросам покупки автомобилей Renault Arkana, Kaptur и Новый Duster, а также установки и настройки фирменных подключаемых сервисов Renault обращайтесь по телефону: +7 (8442) 55-22-55 (автохолдинг «Волга-Раст»).

Перевод:

[1] Easy Link - (англ.) мультимедийная система, транслитерация Изи Линк.

[2] SIM - (англ.) микросхемы в миниатюрном корпусе VQFN-8, транслитерация Сим.

[3] Google Play - (англ.) магазин приложений, а также игр, книг, музыки и фильмов от компании Google, транслитерация Гугл Плей

[4] App Store - (англ.) магазин приложений, раздел онлайн-магазина iTunes Store, содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad, а также для персональных компьютеров Mac и позволяющий их купить, либо скачать бесплатно, транслитерация Эппл Сторе.

[5] MY Renault - (англ.) одно приложение для всех сервисов Renault, вся информация об автомобиле и программе обслуживания на вашем смартфоне, транслитерация Май Рено.

[6] Google - (англ.) поисковая система, транслитерация Гугл.

[7] Tom-Tom - (англ.) система навигации, транслитерация Том-Том.

[8] Renault Assistance - (англ.) служба круглосуточной технической помощи Renault на дорогах, работающая по единым мировым стандартам качества, транслитерация Рено Ассистанс.

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