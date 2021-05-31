Новый бренд Волгоградской области нужно наполнить смыслом

Фото: Анатолий Панчишкин

Почти год назад у Волгоградской области появился новый символ. Логотипом стала латинская буква V, несущая в себе множество смыслов – символ победы, перекресток культур, пять морей... Однако до сих пор идут дискуссии, как продвигать бренд «Сделано в Волгоградской области», и что нужно, чтобы этот бренд продвигал товары наших производителей за пределами региона и даже страны. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи с предпринимателями и представителями СМИ в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Фото: Анатолий Панчишкин

Зампред комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков напомнил, как разрабатывали бренд региона. Было множество исследований, обсуждений, форсайтов, всевозможных стратегических сессий и рабочих групп. Теперь от бизнесменов ждут предложений по внедрению бренда.

- Все начиналось с разработки стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, которая определила пять приоритетных отраслей – сельское хозяйство и промышленность, туризм, образование и медицина. По сути, задача была идентифицировать продукцию и услуги, которые идут на экспорт, - рассказал председатель СЖР Волгоградской области Вячеслав Черепахин. – Понятно, что у нас в Волгограде есть символы Великой победы – Родина-мать, Мамаев курган. Но отличие бренда, товарного знака для коммерческого использования, значительно.

Фото: Анатолий Панчишкин

Родину-мать нельзя использовать на многих видах продукции, например, на туалетной бумаге, не к месту она будет и на других товарах. В итоге у региона появился свой товарный знак. Но перед тем, как он будет представлять область в целом и товары волгоградского производства, необходимо зарегистрировать право на интеллектуальную собственность.

- Я надеюсь, что до конца года этот бренд в виде символа будет официально закреплен за администрацией Волгоградской области, - рассказал Евгений Усков и отметил, насколько важен для любой продукции маркетинг. Бренд Волгоградской области нужно сделать узнаваемым и в России, и за ее пределами.

Целый год над дизайном работали специалисты и эксперты. Об исследованиях, которые проводила компания-разработчик бренда, рассказал ее руководитель Антон Титенок. Визуальный ряд и примеры использования бренда на продукции волгоградских производителей представила руководитель творческой группы Яна Антонова.

У каждого из пяти направлений свои ассоциативные цвета. В логотипе туризма и промышленности - синий и красный, у сельского хозяйства – желтый и зеленый. Как и где можно использовать логотип бренда, продумали досконально. Осталось понять, как и кому давать на это право.

- Логотип – это всего лишь символ, который нам предстоит наполнить смыслом, - подчеркивает Яна Антонова.

Ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко отметил, что продвижение каждой из отраслей потребует отраслевой специфики. Однако региону в любом случае нужен бренд и узнаваемость, поэтому нужно зарегистрировать знак и уже начинать с ним работать.

- Бренд – это не просто обещание, это обещание, которое нужно выполнять, - считает Андрей Ващенко.

- Волгоградская область – южный регион, а это и сельское хозяйство, и туризм, и многое другое, - по мнению бизнесмена Андрея Сукачева именно в этом направлении нужно развиваться.

Центр поддержки экспорта помогает малому и среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки. По мнению заместителя директора автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Волгоградской области» Алены Шалавиной, узнаваемость бренда повысит узнаваемость региона.

- Новый бренд - это стильно, молодежно, это не только Мамаев курган и наше историческое прошлое. Но бренд не будет делать за нас работу, - подчеркнул организатор Elton Ultra Вячеслав Глухов. - Нужно любить свою область, быть счастливым и созидать – каждый на своем месте. Если мы сами не будем наполнять этот бренд, он работать не будет.

Предприниматели обсудили, что нужно, чтобы предприятия использовали этот бренд и согласятся ли уже раскрученные волгоградские компании нести его по миру. Как отметил сооснователь «Папа Панда» Вадим Якимов, нужно продумать и то, как и за что отзывать у бизнеса возможность размещать логотип. Это будет дополнительный стимул поддерживать качество и высокую планку.

В итоге все сошлись на том, что нужно завершать регистрацию бренда и начинать его распространять, чтобы он вошел в жизнь людей сначала в Волгограде, а затем и за его пределами. Нужно поставить знаки на въезде в область и в город, делать наклейки на машины, лого на этикетках известных местных марок – люди сами понесут новый бренд дальше. Потребуется ему и информационная поддержка, чтобы Волгоградская область получила узнаваемость, а бизнес и жители региона – экономический эффект.