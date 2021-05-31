На «Волгоградском Марафоне-2021» пробежали 1,5 тысячи участников

В Волгограде праздник бега стал масштабным. Фото: Евгений Александров.

В городе на Волге состоялся грандиозный спортивный праздник «Волгоградский Марафон-2021». Соревнования для любителей бега прошли 29 и 30 мая. В Волгоград съехались легкоатлеты из 40 городов страны. На старт «Волгоградского марафона», который состоялся в 32-й раз, вышли порядка 1,5 тысяч человек. Дистанция забега проходила на Центральной набережной рядом с музеем «Россия – моя история» и по Нулевой продольной.

Бегунов не испугала волгоградская жара. Фото: Евгений Александров.

В первый день «Волгоградского марафона» самого быстрого выявляли дети до 12 лет. Для них приготовили дистанцию в 1000 метров под названием «Мой первый километр». А уже в воскресенье, 30 мая, все было по-взрослому. Участники могли выбрать дистанцию по силам в 5, 10 километров, полумарафон 21,1 километра, а также настоящий марафон – 42 километра 195 метров.

Некоторые участники по-особенному подошли к выбору формы для бега. Фото: Евгений Александров.

В забеге на 5 километров победил волгоградец Илья Дыга. Компанию на пьедестале ему составили также жители Волгограда Максим Милкевич и Рустам Шерифов. На дистанции вдвое длиннее - 10 километров – первым до финиша добежал Вячеслав Кордонов из Волгограда. Вторым стал москвич Илья Бакушев, третьим – волгоградец Леонид Бычков. На полумарафоне первенствовал Сергей Пряхин из Воронежа, следом за ним до финишной черты примчался волгоградец Евгений Гусев, а замкнул тройку призеров Александр Ильин из Камышина.

Они не бежали, а летали по дистанции "Волгоградского Марафона". Фото: Евгений Александров.

Победители и призеры получили заслуженные награды. Фото: Евгений Александров.

И все зрители с нетерпением следили за развязкой в главном забеге мероприятия – в марафоне. Дистанцию в 42 километра 195 метров победитель преодолел за 4 часа 47 минут и 41 секунду. А показал это время Алексей Фесик из Набережных Челнов. Именно ему достался главный приз «Волгоградского Марафона-2021». Серебряную медаль завоевал Павел Федорович из Волгограда, «бронза» досталась Дмитрию Останкову из Воронежа.