Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 мая: +90 заболевших и +8 умерших

Актуальные данные о коронавирусе на 31 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

31 мая в России выявлено 8 тысяч 475 случаев заражения коронавирусом. Волгоградская область сегодня занимает 11-е место в стране по приросту заболевших: как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, число инфицированных увеличилось на +90, всего же в регионе официально зарегистрировано 59 тысяч 795 случаев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 мая 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

За последние месяцы прирост заметно уменьшился благодаря ограничительным мерам и массовой вакцинации. Число выписанных в связи с полным выздоровлением пациентов приравнивается к суточным показателям заболевших. Сегодня больничные листы закрыли +86 волгоградцев.

Отрицательной остается статистика смертности. В России за сутки скончались 339 человек, из них 8 жителей Волгоградской области. Всего пандемия унесла жизни 1312 волгоградцев.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе развернуты прививочные пункты, где все желающие могут получить дозу вакцины от коронавируса. Такие центры есть и в ТРЦ города-героя.