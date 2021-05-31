В Волгограде в жестком столкновении «девятки» и маршрутки №3С пострадали четыре пассажира

Маршрутка и легковушка столкнулись на улице Дегтярева. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 31 мая, в 09:40 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда лихач за рулем «девятки» врезался в маршрутку №3С: в итоге четыре пассажира попали в больницу с различными травмами. Сейчас на месте работают полицейские.

Водитель и пассажирка "девятки" чудом остались живы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже установлено, что 67-летний виновник ДТП ехал по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского в направлении Спартановки.

Три пассажира маршрутки попали в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При повороте налево на улицу Дегтярева водитель совершил столкновение с маршрутным такси марки Сitroen, который ехал в прямом направлении в сторону Краснооктябрьского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На месте работают сотрудники ГАИ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место приехала «скорая». В больницу госпитализировали 61-летнюю пассажирку «ВАЗа». Также пострадали люди из маршрутки: 21-летняя девушка, 61-летняя пенсионерка и 25-летний молодой человек.

От удара маршрутка и легковушка вылетели на обочину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- К месту ДТП выехало руководство городской Госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, дополнительные наряды ГИБДД, - добавили в Главке.