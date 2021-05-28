Программа «Елец 2.0» на личном контроле у главы Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В марте 2021 года глава региона Игорь Артамонов запустил масштабную программу благоустройства города - «Елец 2.0». Работы уже ведутся в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах, ремонт приходит и во дворы. «В Ельце будет проведена комплексная работа, результатом которой станет серьёзное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан», – отмечает Игорь Артамонов.

Благоустройства парка Железнодорожников ельчане ждали с 2017 года. Обустройство общественного пространства ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие укладывают плиточное и резиновое покрытия, сделают озеленение и установят малые архитектурные формы. Для детей установят комплекс спортивных сооружений, качели, горки. Обновленный парк планируют открыть ко Дню железнодорожника - 6 августа. Параллельно рабочие обновляют Аллею славы «Почетный железнодорожник». Здесь был проложен сетевой кабель для обустройства современного освещения, завершается укладка тротуарной плитки. По просьбам ельчан сохранены существующие кустарники и деревья.

В Ельце реконструируют и Комсомольский сквер. Демонтирована тротуарная плитка главной аллеи, будут обновлены стелы комсомольцам и пионерам-героям и фонтан. Благоустраивается мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади Революции. Он был открыт 8 мая 1965 года в честь 20-летия Великой Победы. Памятное место давно нуждалось в реставрации. Сейчас Вечный огонь законсервировали, поместив пламя в специальный фонарь.

В четырех дворах по улицам Костенко и Юбилейная обновят пешеходные дорожки, парковочные места, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. В одном из дворов появится хоккейная коробка. Подрядчик работает на всех объектах. Всего в рамках нацпроекта на благоустройство общественных территорий выделено почти 60 млн рублей.

Капитальный ремонт идет в ДК Железнодорожников, построенном в 1925 году. Фасад здания и часть кровли отремонтировали в 2020 году. Сейчас рабочие меняют старые деревянные перекрытия на металлические, кровлю и коммуникации, устанавливают современную систему пожаротушения. После капремонта, на который было выделено 60,5 млн рублей, здесь будет современный культурный центр с концертным залом, информационно-библиотечным центром.

На улицах Ельца идет ремонт проезжей части и тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, на улице Фрунзе работы завершены раньше обозначенного срока, проходят работы на улице Северная, в скором времени рабочие приступят к ремонту дороги на улице Матросова. Улицу Коммунаров капитально начнут ремонтировать с разбивки и закрепления оси трассы и разборки существующих конструкций. На ее ремонт выделено 396,5 млн. рублей. Одновременно продолжается реконструкция моста через реку Сосна, начатая в 2019 году. Стоимость контракта составила почти 389 млн. рублей. Одна его часть готова, по ней открыто движение. Сейчас подрядчик разобрал конструкции трех пролетов второй части, там ломают старые ригели, чтобы сделать новые. Игорь Артамонов поставил перед подрядчиком задачу запустить движение по обновленному путепроводу осенью 2021 года. Это должно стать подарком ельчанам к 875-летию города.

«Елец 2.0» — это ещё и новая жизнь для города. Поэтому готовим большую программу на лето. Начнём с музыкального фестиваля Тихона Хренникова в новом формате с участием звёзд, потом в планах – мотофестиваль. Это, кстати, народная инициатива, которую с радостью поддержали. Но всё только начинается», - подчеркивает Игорь Артамонов.