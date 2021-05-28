Май 2021 года запомнится для котельниковцев не только добрыми делами «ЕвроХима», связанными с празднованием Дня Победы и чествованием ветеранов, но и как самый спортивный месяц

Фото: Ирина СИМОНОВА

При взаимодействии администрации горда Котельниково и градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» в городе с успехом прошел благотворительный забег, на котором все желающие могли не только попробовать свои спортивные силы, но и пожертвовать средства в пользу одного из детских домов Волгоградской области.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В этот же день стартовала первая в истории «ЕвроХим-ВолгаКалия» корпоративная спартакиада. Инициатором и организатором мероприятия стал Профсоюз предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На открытии спартакиады с напутственными словами для активистов предприятия выступили исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров: «Корпоративная спартакиада — не только повод поболеть за своих. Это еще и мощный стимул для взрослых и детей начать заниматься спортом. А для тех, кто уже не представляет свою жизнь без тренировок, — стимул к покорению новых вершин мастерства. Эту работу мы будем продолжать. И, конечно, снова и снова будут проходить наши спартакиады — праздники здоровья, спортивного мастерства, и корпоративного единения. Желаю всем участникам соревнований спортивной удачи и новых достижений, а гостям состязаний — хорошего отдыха и ярких впечатлений!»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Среди почетных гостей присутствовали олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев, депутат Волгоградской областной Думы Алексей Волоцков, чемпион России и СНГ по профессиональному боксу Михаил Насыров https://youtu.be/B7mCKUB6YP4

В спартакиаде приняли участие девять команд из «ЕвроХим-ВолгаКалия»: сборная механики + энергетики, цех погрузки готовой продукции и подготовки производства, централизованный отдел технического контроля-испытательный центр, сильвинитовая обогатительная фабрика, проектный офис, управление рудника, горный участок буровзрывных работ, участок горно-подготовительных работ №1.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На разогреве выступили волгоградские мастера паркура с показательным выступлением, а на протяжении всего соревнования боевой дух участников поддерживал шоу–дуэт из Перми «Боня и Кузьмич».

На первом этапе спартакиады команды состязались в «Веселых стартах» и дартс-турнире. Впереди еще на протяжении всего лета планируется провести соревнования по воолейболу, плаванию, мини-футболу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, перетягиванию каната.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Быстрее, выше и сильнее оказалась команда Горный участок буровзрывных работ. Медали им вручил чемпион России и СНГ по профессиональному боксу Михаил Насыров.